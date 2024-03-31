РФ перейшла у контрнаступ: де ворогу вдалося 'протиснути' лінію фронту

За словами представника Збройних сил Тимочка, російські окупанти поки не виконали своє стратегічне завдання.

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На фронті - "пекло" / Колаж: Главред, фото: 35 окрема бригада морської піхоти ім.контр-адмірала Михайла Остроградського, 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха

Російські окупанти спробували перейти у контрнаступ по всій лінії фронту, підтвердив в ефірі телемарафону головаРади резервістів Сухопутних військ Іван Тимочко.

За його словами, у РФ спостерігаються певні успіхи на Авдіївському і Бахмутському напрямках.

"Росіяни спробували зараз перейти у контрнаступ по всій лінії фронту. І тільки на двох напрямках їм вдалося досягнути якихось результатів - це ми говоримо про Авдіївку, ну і біля Бахмута", - сказав Тимочко. відео дня

Водночас стратегічне завдання росіян - Лимано-Купʼянський, Вугледарський напрямки - не виконане.

"Бої надзвичайно серйозні і складні. Втримати ворога вдалося високою мотивацією наших Збройних сил до спротиву з урахуванням тих викликів, перед якими опинилася українська армія", - зазначив Тимочко.

Снарядний голод у ЗСУ Українські військові говорять про серйозні побоювання через відсутність військової допомоги від США. Вони наголошують, що зараз дуже відчувається перевага російських окупантів, і вони вважають це "поворотним моментом" у війні, йдеться у публікації CNN. Колишній командир батальйону "Айдар" Євген Дикий підтвердив, що загострення ситуації на фронті сталося через накладення одразу двох проблем - дефіциту особового складу та снарядів. "Ми стали просто жертвами Дональда Трампа та його прихильників, і через чиє блокування ми зараз не маємо снарядів великих калібрів", - сказав він.

Новини з фронту - Росія готує новий наступ

Раніше The Economist писав, що влітку країна-агресорка Росія може почати новий великий наступ по всьому фронту. За даними експертів, глухий кут, у який зайшла військова допомога Україні від США, ризикує дозволити Росії прорвати оборонні лінії України.

Президент Володимир Зеленський інформацією підтвердив, зауваживши, що до нової операції ворога, яку Кремль готує на літо, Україна не готова.

"Ми стабілізували ситуацію. Це краще, ніж було два-три місяці тому, коли в нас був великий дефіцит артилерійських боєприпасів, різних видів озброєння. Ми абсолютно не бачили великого, величезного контрнаступу з боку Росії... Вони не мали успіху", - сказав глава держави.

За прогнозами BILD, РФ може вийти на оперативний простір біля Авдіївки. Напередодні повідомлялося, що ворог прорвав оборону по лінії Бердичі - Семенівка - Орлівка - Тоненьке. Там розташовані невеликі річки та ставки, завдяки яким було зручно оборонятися. Окупанти поки що не змогли захопити Бердичі та Семенівку.

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