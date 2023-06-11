Росіяни підірвали дамбу на Донеччині: почало підтоплювати

Підривом гідроспоруд росіяни хочуть сповільнити контрнаступ ЗСУ.

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На Донеччині підірвали дамбу / колаж: Главред, фото: Донецька ОВА

Російські окупанти підірвали дамбу на річці Мокрі Яли на Донеччині, що викликало підтоплення по обидва береги річки.

"На річці Мокрі Яли окупанти підірвали дамбу, що призвело до затоплення по обидва береги річки. Однак на ведення наступальних дій Сил оборони Таврійського напрямку це не впливає", - повідомив речник сил оборони Таврійського напрямку Валерій Шершень у коментарі УП.

Як пояснив речник, підривом гідроспоруд росіяни намагаються сповільнити контрнаступ України.

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"Спочатку окупанти підірвали Карлівське водосховище, потім Каховську ГЕС, потім підривали інші гідроспоруди в окупованій частині Запорізької області. У Запорізькій області вони очікують прориву Сил оборони, тому, щоб уповільнити наше просування, вони вдалися до цієї тактики, коли знову підірвали гідроспоруду на річці Мокрі Яли. Але це не впливає на просування Сил оборони", - наголосив Шершень.

Катастрофа на Каховській ГЕС

6 червня російські окупанти підірвали Каховську ГЕС, почалася евакуація. Уточнюється масштаб руйнування, швидкість і обсяги води, ймовірні райони підтоплення. На правому березі Дніпра почалася евакуація.

У Мережу потрапили кадри підриву окупантами Каховської ГЕС. На Каховській ГЕС зруйновано 11 з 28 прольотів, в зону підтоплення можуть потрапити 80 населених пунктів.

В ОДА повідомили, що пік затоплення очікується до полудня. Пік затоплення регіону через підрив російськими окупантами Каховської ГЕС очікується приблизно до полудня (12:00 за київським часом).

Володимир Зеленський відреагував на підрив росіянами Каховської ГЕС. Підривом Каховської ГЕС терористам не вдасться зупинити Україну - Зеленський наголосив, що перемога буде за Україною.

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