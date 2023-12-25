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Росіяни намагались пояснити збиття трьох Су Україною: розгублено фантазують

Яна Ставська
25 грудня 2023, 01:20
З'явилась фантастична історія про Patriot у "бронепотягу".
Росіяни намагались пояснити збиття трьох Су Україною: розгублено фантазують
ЗСУ вдалося збити одразу три "пташки" окупантів / Колаж Главреда. Фото: wikimedia.org, АрміяInform

Російські пропагандисти не втомлюються "з'ясовувати", як же Україні вдалося знищити одразу три новітні Су, які летіли бомбити позиції захисників у Кринках. Серед розглянутих версій - одна не менш фантастична за іншу, пише Defense Express.

Справа в тім, що в уявленні росіян Су-34 до певного часу були найновішою і абсолютно захищеною машиною. Такі ж сподівання росіяни покладали на системи РЕБ, які повинні були прикривати бойову авіацію.

На думку окремих російських "воєнкорів", під час атаки могли не спрацювати саме РЕБ, які начебто - за своїми характеристиками - повинні були засліпити ЗРК Patriot, яким нібито було уражено Су-34.

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Однак іще більше питань у російських пропагандистів викликало саме використання Patriot на передовій. Саме тому росіяни припустили, що ЗРК Україна розмістила на залізничних платформах, використовуючи так званий "бронепотяг".

Експерти ж підсумовують, що противник досі розгублений типом озброєння, яким було знищено його "пташки", а отже, закликали аналітики, треба бути готовими до "нестандартних кроків" Росії.

ЗРК Patriot

Patriot - американська система. Вона є в арсеналі США і ряду країн НАТО. Комплекс прийняли на озброєння сорок років тому і з тих пір кілька разів серйозно модернізували. Він ефективно збиває крилаті ракети і безпілотники.

Комплекс Patriot може контролювати до півсотні цілей і при цьому стріляти одночасно по п'яти з них. При цьому розмір і висота польоту ракети, літака або дрона, які треба збити, особливого значення не мають.

Універсальний засіб протиповітряної оборони позиційних районів військ на середніх і великих висотах. Забезпечує протиракетну оборону (ПРО) на рівні армії США.

Вартість поставки 9 батарей (по 4 ПУ на батарею) систем Patriot може доходити до $9 млрд (включає в себе: 36 ПУ ЗУР PAC-3 (9 батарей по 4 ПУ), 288 ЗУР PAC-3, 216 зур з удосконаленим наведенням GEM-t, 10 комплектів РЛС з фазованою решіткою, 10 контрольних станцій захоплення цілі).

Вартість пуску однієї ракети становить близько 3 млн дол. США.

ЗСУ знищили три російські бомбардувальники Су-34

Командувач Повітряними силами України Микола Олещук заявив, що це сталося на південному напрямку. Інших деталей він не надав. Офіційно російська влада про втрати бомбардувальників не повідомляла.

Згідно з даними ГУР, в результаті знищення на південному напрямку трьох російських винищувачів-бомбардувальників Су-34 ліквідовані і кілька окупантів РФ. Разом з тим не уточнюється, чи йде мова в цьому випадку про ліквідацію військових пілотів РФ. Вказується, що літаки було збито над територією, яку контролюють росіяни.

У деяких російських телеграм-каналах з'явилась версія, що літаки було збито системою Patriot, коли ті виконували політ для бомбардування українського плацдарму в районі Кринок в Херсонській області.

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війна в Україні Су-34 війна Росії та України ЗРК Patriot
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