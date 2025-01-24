РФ намагається прорвати оборону ЗСУ під Куп'янськом: ситуація загострюється

У деяких випадках російські окупанти зупиняють наступ та переходять в оборону.

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Яка ситуація на Куп'янському напрямку / колаж: Главред, фото: 18 окрема бригада армійської авіації, 53 окрема механізована бригада

Ключові тези Піддубного:

На Куп'янському напрямку окупанти намагаються прорвати оборону

Дрони допомагають вести більш активне спостереження за ворогом

Командир батальйону безпілотних систем Antares 4-ї бригади НГУ "Рубіж" Руслан Піддубний зазначив, що на Куп'янщині ворог намагається вклинитися в бойові порядки ЗСУ, здійснюючи мінімум по 2-3 штурмові дії на добу.

"Ситуацію на Куп'янському напрямку можна схарактеризувати як важку, оскільки противник намагається вклинитися в наші бойові порядки, здійснюючи мінімум по 2-3 штурмові дії на добу. Причому така ситуація не лише в смузі бригади "Рубіж", а й у сусідів. Тобто це північніше та південніше від нас", - зауважив Піддубний в ефірі телеканалу "Еспресо".

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За словами командира батальйону безпілотних систем Antares 4-ї бригади НГУ "Рубіж", у деяких випадках противник зупиняється та переходить в оборону.

"Але через складний рельєф і застосування FPV з нашого боку, подекуди ці проблеми з'являються й на наших флангах, оскільки там, де противник не може прорватися лобом, він починає робити охоплення і, не дай Боже, обхід. Знаємо такі випадки, коли нашим хлопцям доводилося оборонятися на всі 360 градусів. Але наразі такої ситуації немає. Вона зараз дуже добре контролюється, бо великий натиск триває з нашого боку силами та засобами саме безпілотних систем", - наголосив Піддубний.

Командир батальйону безпілотних систем Antares 4-ї бригади НГУ "Рубіж" також додав, що наразі на Куп'янському напрямку з самого ранку підіймається туман. І саме дрони допомагають вести більш активне спостереження за ворогом та ефективно знищувати його.

Що відомо про Куп'янськ / Інфографіка: Главред

Ситуація на фронті - останні новини

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, що у ЗСУ зробили тривожну заяву про сили РФ, що переважають. Зусилля противника на Краматорському та Торецькому напрямках були зосереджені на проведенні штурмових дій у Часовому Яру та Торецьку.

Російські окупанти можуть окупувати ще один населений пункт. Армія РФ найближчим часом може взяти повністю під контроль фланги навколо Великої Новосілки, а потім все по стандарту, як ми бачили до цього, не дуже втішна перспектива. Ворог намагався просуватися у самому населеному пункті та атакував з флангів.

ЗСУ завдали потужної контратаки росіянам у Курській області. Російські міліблогери стверджували, що ЗСУ контратакували біля Махнівки та на північний захід від Суджі біля Кругленького. Підрозділи чеченського батальйону проводять розвідувальні операції поблизу міжнародного кордону Росії з Сумською областю.

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