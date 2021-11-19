Ризик прориву з Білорусі: Україна посилила кордон авіацією, спецтехнікою і патрулями

Правоохоронці вчаться застосовувати сили для припинення заворушень і стримування натовпу на кордоні.
Україна суттєво посилила державний кордон з Білоруссю у зв'язку з перекиданням нелегалів з РБ до Євросоюзу.
У Чернігівській області сили прикордонного відомства та Нацгвардії відпрацьовували злагодженість дій з реагування на будь-які ситуації, які можуть виникати на кордоні, повідомляє прес-служба ДПСУ.
Правоохоронці провели заняття з особистої безпеки і застосування сил для припинення заворушень і стримування натовпу людей.
Нарощуються сили і засоби, щоб контролювати кордон і стримати потік мігрантів у разі потреби. Йдеться і про особовий склад з необхідною технікою і засобами, кінологів зі службовими собаками, і про технічні засоби спостереження.
У ДПСУ додали, що також прораховуються і відслідковуються можливі напрямки, за якими мігрантів можуть доставляти на кордон. У моніторингу кордону також активно використовуються пілотована авіація і безпілотні авіаційні комплекси.
У свою чергу голова Національної поліції України Ігор Клименко підкреслив, що на Житомирщині працюють посилені спільні патрулі поліцейських та прикордонників.
При цьому він зазначив, що поява "туристів" напередодні в Чернігівській області свідчить про те, що "вже намагаються промацати рівень захищеності наших кордонів".
Глава Нацполіції підкреслив, що допомогти правоохоронцям можуть і місцеві жителі: "Якщо в населених пунктах з'являються незнайомці, краще відразу повідомити про це поліцію. Ми перевіримо, хто вони і з якою метою прибули".
"І сподіваюся, що серед місцевих не опиниться тих, хто захоче зрадити інтереси населення і держави, організовуючи нелегальні переходи через кордон. Нагадую про персональну кримінальну відповідальність у такому випадку. Ми чітко відстежуємо такі речі. Бо ніякі гроші не варті безпеки громадян", - додав Клименко.
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Криза на кордоні Білорусі та Польщі
Раніше Україна посилила охорону кордону у зв'язку з цією ситуацією. Зокрема, уряд виділив Державній прикордонній службі 21 млн грн для інженерно-технічного облаштування державного кордону з метою зміцнення обороноздатності країни.
Як відомо. з кінця травня Білорусь сприяє нелегальному проникненню мігрантів до Євросоюзу через свою територію. Так Мінськ відреагував на посилення західних санкцій щодо Білорусі. В ЄС такий крок назвали "гібридною атакою" Білорусі.
Євросоюз готує п'ятий пакет санкцій щодо режиму Олександра Лукашенка через використання ним мігрантів як інструменту проти країн блоку.Особливо напружена ситуація на польсько-білоруському кордоні спостерігається в останні тижні.
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