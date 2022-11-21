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"РФ зазначає невдачу за невдачею": у НАТО назвали стратегічні помилки Путіна під час війни

21 листопада 2022, 19:07

Росія недооцінила хоробрість та волю українського народу. Кремль готовий завдати жахливих страждань українцям.

Путин, Йенс Столтенберг
Путін припустився стратегічних помилок, коли вторгся в Україну / Колаж фото Reuters, сайт Кремля

Російський диктатор Володимир Путін розпочав повномасштабну війну проти України. Але він зробив дві стратегічні помилки. Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

В Альянсі зазначили, що Путін недооцінив хоробрість та волю українців, а також рішучість союзників та партнерів, які почали підтримувати Україну.

"Він думав, що зможе перемогти Україну за лічені дні. Дев'ять місяців потому Росія продовжує зазнавати невдачі за невдачею. А українці продовжують звільняти свою територію від окупації. Зовсім нещодавно – Херсон", – сказав Столтенберг.

Однак Росія продовжує тероризувати українців та ще має значний військовий потенціал.

"Росія готова нести значні втрати. І готова завдати жахливих страждань українському народу. Ми бачили, як безпілотники та ракети завдають ударів по українських містах, цивільному населенню та об'єктах критичної інфраструктури. Тому ми повинні бути готові підтримувати Україну в довгостроковій перспективі", – додав генсек НАТО.

Раніше повідомлялося, що російський диктатор Володимир Путін і Міноборони РФ втратили довіру росіян. Тому Кремль зараз сподівається на підтримку блогерів – військових оглядачів. Російська верхівка влади сподівається, що росіяни прислухатимуться до блогерів, і що таким чином вдасться впливати на їхню думку.

Нагадаємо, раніше директор Інституту трансформації суспільства, економіст і політолог Олег Соскін зазначав, що в Росії вже почали говорити Володимиру Путіну, що через вторгнення в Україну є шанс втратити країну. У Росії наростає невдоволення через вторгнення в Україну. Наближені до Володимира Путіна забили тривогу.

Інші новини:

війна в Україні НАТО Володимир Путін вторгнення Росії Йенс Столтенберг
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