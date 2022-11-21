"РФ зазначає невдачу за невдачею": у НАТО назвали стратегічні помилки Путіна під час війни

Росія недооцінила хоробрість та волю українського народу. Кремль готовий завдати жахливих страждань українцям.
Російський диктатор Володимир Путін розпочав повномасштабну війну проти України. Але він зробив дві стратегічні помилки. Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.
В Альянсі зазначили, що Путін недооцінив хоробрість та волю українців, а також рішучість союзників та партнерів, які почали підтримувати Україну.
"Він думав, що зможе перемогти Україну за лічені дні. Дев'ять місяців потому Росія продовжує зазнавати невдачі за невдачею. А українці продовжують звільняти свою територію від окупації. Зовсім нещодавно – Херсон", – сказав Столтенберг.
Однак Росія продовжує тероризувати українців та ще має значний військовий потенціал.
"Росія готова нести значні втрати. І готова завдати жахливих страждань українському народу. Ми бачили, як безпілотники та ракети завдають ударів по українських містах, цивільному населенню та об'єктах критичної інфраструктури. Тому ми повинні бути готові підтримувати Україну в довгостроковій перспективі", – додав генсек НАТО.
Раніше повідомлялося, що російський диктатор Володимир Путін і Міноборони РФ втратили довіру росіян. Тому Кремль зараз сподівається на підтримку блогерів – військових оглядачів. Російська верхівка влади сподівається, що росіяни прислухатимуться до блогерів, і що таким чином вдасться впливати на їхню думку.
Нагадаємо, раніше директор Інституту трансформації суспільства, економіст і політолог Олег Соскін зазначав, що в Росії вже почали говорити Володимиру Путіну, що через вторгнення в Україну є шанс втратити країну. У Росії наростає невдоволення через вторгнення в Україну. Наближені до Володимира Путіна забили тривогу.
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