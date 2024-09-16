РФ готує новий удар по цивільних об'єктах: в РНБО зробили тривожну заяву

Окупанти можуть готувати чергові удари по цивільних об’єктах, а перед цим намагаються посіяти паніку серед українців.

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Ракетний удар по Україні 8 липня/ колаж: Главред, фото ылюстративне: ДСНС України, міноборони РФ

Країна-агресорка Росія поширює брехливі заяви про те, що Україна разом із США нібито готуються "інсценувати ракетний удар по дитячому закладу у Києві". Такі заяви окупантів можуть свідчити про те, що РФ готує чергові удари по цивільних об'єктах.

Про це заявили у Центрі протидії дезінформації РНБО України. Там заявили, що РФ можливо таким чином намагається посіяти паніку серед українців, внести розкол в українське суспільство і виправдатися за власні злочини.

"Пропагандистські ресурси рф активно поширюють заяву служби зовнішньої розвідки країни про те, що Україна нібито "з подачі" США готує "інсценування російського ракетного удару по дитячому закладу на підконтрольній Києву території". Подібні вкиди росіян – це відверта дезінформація, яка не має нічого спільного з реальністю та може свідчити про підготовку ворогом чергових ударів по цивільних об'єктах", – йдеться у заяві ЦПД. відео дня

У Центрі протидії дезінформації також нагадали, що країна-агресорка Росія постійно намагається звинуватити Україну в усіх воєнних злочинах російської армії, зокрема і в ракетних ударах по дитячих закладах.

"Масові вбивства цивільних у Бучі та інших українських містах, що були під окупацією, російська пропаганда попри численні докази вперто називає "провокацією та інсценуванням", а ракетний удар по дитячій лікарні Охматдит – "влучанням протиракети київської ППО". Не дайте ворогу ввести себе в оману", – додали у відомстві.

Що відомо про Центр протидії дезінформації Центр протидії дезінформації (англ. Center for Countering Disinformation) — робочий орган Ради національної безпеки і оборони України, утворений відповідно до рішення Ради національної безпеки і оборони України від 11 березня 2021 року "Про створення Центру протидії дезінформації", уведеного в дію Указом Президента України від 19 березня 2021 року № 106, повідомляє Вікіпедія. Центр забезпечує здійснення заходів щодо протидії поточним і прогнозованим загрозам національній безпеці та національним інтересам України в інформаційній сфері, забезпечення інформаційної безпеки України, виявлення та протидії дезінформації, ефективної протидії пропаганді, деструктивним інформаційним впливам і кампаніям, запобігання спробам маніпулювання громадською думкою.

Війна в Україні – останні новини

Нагадаємо, у ніч на 16 вересня відбулася масована атака РФ на Київ – у районі столиці було збито майже два десятки "Шахедів". Це була восьма повітряна атака російських окупантів на Київ від початку вересня. На відміну від останніх атак, ця була масованою.

Також стало відомо, що в ніч на 16 вересня сили ППО знищили 53 із 56 "Шахедів", якими РФ атакувала Україну. Три ворожі безпілотники були локаційно втрачені в кількох регіонах, попередньо без постраждалих та наслідків.

Раніше в ISW зазначали, що РФ зіткнеться з дефіцитом зброї для війни проти України. Країна-агресор все більше залежатиме від іноземних партнерів.

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