РФ люто атакує відразу на декількох напрямках: в окупантів серйозні втрати

Ворог продовжує вести наступальні дії, намагається взяти під повний контроль місто Бахмут.

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ЗСУ відбивають атаки окупантів на кількох напрямках / УНІАН , 28-ма ОМБр імені лицарів Зимового походу

Протягом доби сили оборони України відбили 35 атак російських загарбників. Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках.

На Куп'янському напрямку ворожих обстрілів зазнали 9 населених пунктів, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України в оперативній інформації в Facebook.

На Лиманському напрямку протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії в районі південніше Кузьміного і Верхньокам'янського. Артилерійським обстрілам піддалися 9 населених пунктів.

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Також зазначається, що на Бахмутському напрямку ворог продовжує вести наступальні дії, намагається взяти під повний контроль місто Бахмут, тривають бої. Протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії в районі населеного пункту Богданівка. Підрозділи сил оборони відбили близько 10 атак противника на зазначеній ділянці фронту. Від ворожих обстрілів постраждали 13 населених пунктів.

"На Авдіївському та Мар'їнському напрямках противник вів безуспішні наступальні дії в районах Новокалинового, Північного, Первомайського та Мар'їнки. Найзапекліші бої на зазначеній ділянці фронту тривають за Мар'їнку, де було відбито понад 10 ворожих атак", — йдеться у зведенні.

На Шахтарському напрямку протягом доби ворог наступальні дії не проводив. Здійснив обстріли 8 населених пунктів.

На Запорізькому та Херсонському напрямках, за даними Генштабу, противник продовжує нарощувати оборонні рубежі та позиції. Обстріляв населені пункти, що межують з лінією бойового зіткнення.

Ситуація в Бахмуті

Раніше повідомлялося, що в ході засідання Ставки верховного Головнокомандувача розглянули питання про ймовірний вихід українських військових з Бахмута. Військове керівництво країни переконане, що Україні слід продовжувати оборону і посилювати позиції захисників, щоб ворог не зміг "взяти" місто.

Військовий експерт Олег Жданов сказав, що окупаційна армія Росії досягла часткового успіху в боях за Бахмут. Ситуація критична, є загроза оточення. На думку Жданова, командування ЗСУ може прийняти рішення про вихід з міста.

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк підкреслив, що сили оборони України поки не виходять з Бахмута. Російські окупанти підірвали міст, по якому йшло належне забезпечення ЗСУ, але існують і інші маршрути. У місті тривають інтенсивні вуличні бойові дії.

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