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РФ вдарить по Києву ракетами: стала відома можлива дата

Альона Вороніна
20 вересня 2024, 10:51
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Про підготовку Росією нового ракетного удару по столиці України свідчать постійні масовані атаки "Шахедами".
РФ вдарить по Києву ракетами: стала відома можлива дата
РФ збирається вдарити по Києву ракетами, вважає Світан/ колаж: Главред, фото: скрін, минобороны РФ, pixabay.com

Країна-агресорка Росія може готувати новий ракетний удар по Києву. Він може відбутися у найближчі півтора-два тижні. Найоптимальнішим часом такого удару для росіян може стати 25 вересня або плюс-мінус доба від цієї дати, коли українська делегація буде в ООН.

Таку думку висловив військовий експерт, льотчик-інструктор і полковник ЗСУ в запасі Роман Світан. Він зазначив, що на підготовку Росією такого удару свідчить масоване застосування "Шахедів", яке ми бачимо останніми днями, пише ТСН.ua.

За словами військового експерта, російські окупанти запускають по Києву багато дронів "Шахед" для того, щоб "засушити" ППО. Загарбники таким чином змушують українську протиповітряну оборону вистрілювати більше дороговартісних ракет, адже якщо ворожий дрон не вдається збити на підльоті мобільним групам або авіації, то по них доводиться бити ракетами. А мобільних груп для перекриття всього периметру може не вистачати.

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"Коли росіяни накривають "Шахедами" Київ, вони намагаються засушити систему ППО, витягнути ракети ЗРК. Щоб ми їх відстріляли по "Шахедах", і їх не вистачило на наступну ракетну атаку. А от літають вони туди-сюди в основному для того, щоб по них просто відпрацювали. Якщо "Шахед" коштує 40 тисяч, а ракета коштує мільйон доларів — є сенс. Їх можна штампувати і відправляти до нас", – зазначив експерт.

Коли РФ може здійснити ракетний удар по Києву

Світан вважає, що Росія може вдарити по столиці України ракетами, коли відчує, що ми припиняємо ефективно збивати "Шахеди".

"Бо ракету збивати буде просто нічим. І попереду на Київ чекає ракетний удар, судячи з великих атак "Шахедами". Скоріше за все, у найближчі півтора-два тижні. Оптимально для росіян — це близько 25 вересня, плюс-мінус доба, коли наша делегація буде в Організації Об’єднаних Націй, нанести якийсь ракетний удар. Тому треба бути дуже обережними", – сказав військовий експерт.

Хто такий Роман Світан

Світан Роман (4 січня 1964, м. Макіївка Донецької області) – український військовий льотчик-інструктор, полковник запасу, який пройшов через полон у 2014 році, працював радником керівника Донецької ОДА Сергія Тарути. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року став одним із провідних військових експертів на українських телеканалах та інших медіа, пише Вікіпедія.

Удари РФ по Україні ракетами і дронами – останні новини

Раніше повідомлялося, що у ніч на 20 вересня РФ атакувала "Шахедами" шість регіонів України, гриміли вибухи. Атака дронів почалася пізно ввечері 19 вересня.

У ніч на 20 вересня РФ запустила по Україні 70 дронів, у двох областях спалахнули пожежі. Під час масованої атаки окупантів по нашій державі падіння уламків ворожих дронів спричинило руйнування і пожежі.

Нагадаємо, керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко припустив, що РФ готує масштабний удар по Україні. За його словами, під удар ворога знову можуть потрапити медичні заклади України.

Крім цього, українська OSINT-спільнота Tracking також зазначала, що Росія готує масований обстріл найближчими днями і накопичує ракети Х-101. Окупанти накопичують ракети протягом останніх 15 днів, наголосили експерти.

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