РФ вбила людей у кафе: внаслідок удару окупантів по Харківщині є жертви

У селі Подоли Куп'янського району в результаті обстрілу загинули 2 людини, ще 1 - поранена.

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РФ обстріляла село Подоли / Колаж: Главред, Фото: Facebook / prokuraturakharkiv/

У суботу, 26 серпня, російські окупаційні війська обстріляли село Подоли Куп'янського району Харківської області.

В результаті є жертви і потерпілий серед мирного населення, повідомив глава ОВА Олег Синєгубов в Telegram.

"За попередньою інформацією медиків, в селі Подоли в результаті обстрілу загинули 2 людини, ще 1 - поранений. Дані встановлюються. Ворог влучив у цивільний об'єкт – кафе, де вдень перебували місцеві жителі. На місці працюють правоохоронці та екстрені служби", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

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Як уточнили в обласній прокуратурі, 26 серпня близько 10:30 російські військові здійснили артилерійський обстріл - окупанти вдарили по кафе-магазину в селі.

Загинули два мирних жителя: 28-річна жінка і цивільний чоловік 70 років. Також отримала поранення 26-річна жінка.

Правоохоронцями проводяться першочергові заходи щодо фіксування злочину, вчиненого армією країни-агресора.

Нагадаємо, потужні вибухи в центрі Чернігова прогриміли раніше. В результаті є загиблі і поранені. РФ застосувала балістичну ракету.

Пізніше стало відомо про те, що кількість жертв російського ракетного удару по Чернігову зросла до семи. Серед загиблих - 6 річна дівчинка. Ще одну 12-річну дівчинку терміново доставляють в реанімобілі до Києва. Дитина у важкому стані.

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