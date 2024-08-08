"РФ зараз на куражі": Кремль намагається дотиснути Україну і має чіткий план – Золотарьов

Ймовірність початку переговорів між Україною і РФ зростатиме до 2025 року, зараз вже можливо відбувається тиск на Київ.

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Кремль намагається дотиснути Україну і має чіткий план, зазначив Золотарьов/ колаж: Главред, фото: Главред, Офіс президента України, скрін

До 2025 року зростатиме ймовірність того, що Україну та країну-агресорку Росію посадять за стіл переговорів. Зараз можливо вже відбувається тиск на Київ, щоб він зайняв більш конструктивну позицію і показав готовність до переговорів.

У той же час Росія зараз на куражі – у країні-агресорці домінує точка зору, що військовим шляхом нібито можна дотиснути Україну – і або фронт завалиться, або тил складеться. І позиція РФ не зміниться, поки цей кураж не мине під зовнішнім тиском або через опір ЗСУ. Таку думку висловив політолог, директор аналітичного центру "Третій сектор" Андрій Золотарьов під час чату на Главреді.

Він зазначив, що в України зараз не найкраща позиція, адже вона має проблеми з економікою і залежить від зовнішньої військової та фінансової допомоги.

"До 2025 року зростатиме ймовірність того, що сторони посадять за стіл переговорів. Якби у нас була самодостатня економіка, а не її руїни, якби ми критично не залежали від зовнішньої військової та фінансової допомоги, то можна було б виходити із суверенних міркувань. А коли ми в усьому, від боєприпасів і до бюджетного фінансування, залежимо від партнерів, все інакше. Така сувора правда життя", – сказав Золотарьов.

Він зазначив, що українці вже бачили, як нам прикручували краник допомоги з осені 2023 року і до весни 2024 року. Наслідками стали втрата Авдіївки та інші події в Донецькій області.

"Усе це є результатом того, що республіканці з демократами питанням допомоги Україні крутили, як циган сонцем, а платити кров'ю і втратами довелося Україні", – сказав він.

Золотарьов вважає, що вже, можливо, відбувається тиск на Київ. Він звернув увагу, що можна помітити зміни позиції президента і тих, хто "точить йому олівці". Радники Офісу президента раптом заговорили про те, що Україна не проти переговорів.

"Це свідчить про те, що є тиск для того, щоб Київ зайняв більш конструктивну позицію і позначив готовність до переговорів, щоб не говорили, що проблема війни і миру знаходиться в Києві, і Україна не хоче миру", – зазначив політолог.

За його словами, тиск почався, але рвонути стоп-кран для нинішньої владної команди рівносильно політичному (і не тільки) самогубству. Це може закінчитися трагічно і фатально не тільки для того, хто це зробить, а й для країни. Адже виникнуть закономірні запитання про те, чому не можна було цього зробити 2022 року на значно вигідніших умовах, не втрачаючи людей, економіку, міста.

"Такі запитання можуть бути поставлені в максимально жорсткій формі. Влада це прекрасно розуміє. Вона розуміє, що після такого похабного миру для України проведення виборів може обернутися політичною анігіляцією як монобільшості – "слуги" зникнуть, як роса на сонці, так і Володимира Олександровича. Тому на Банковій не поспішають сідати за стіл переговорів", – пояснив Золотарьов.

У той же час країна-агресорка Росія зараз на куражі. В РФ домінує точка зору, яка передбачає, що військовим шляхом можна дотиснути Україну – і або фронт завалиться, або тил складеться. І поки цей кураж не мине під зовнішнім тиском або через опір ЗСУ, позиція Росії не зміниться, зазначив політолог. За його словами, поки що Росія робить ставку на військову силу.

"На відміну від весни-осені 2022 року, коли в Росії були настрої близькі якщо не до панічних, то до депресивних. Після Харківського відступу, після відступу на лівий берег Дніпра в Херсонській області тощо оптимізму в нашого противника було небагато. Незважаючи на мобілізацію, Росії насилу вдалося стримати наступ України в Харківській і Луганській областях, і росіянам довелося збирати речі з правого берега Дніпра і залишати Херсон. Це було болісно", – сказав він.

Однак після провалу нашого контрнаступу росіяни повірили у власні сили. Плюс економічні показники вселяють їм надію на те, що не такий страшний санкційний тиск, як його малювали, зазначив політолог.

"Звісно, це не додає прагнення до будь-яких компромісів і конструктивного підходу. Тому в Путіна і зберігається такий підхід: що наше, то вже наше, а про ваше поговоримо. Конструктивності в такій формулі немає зовсім", – додав Золотарьов.

Дивіться відео повної бесіди з Андрієм Золотарьовим про переговори з Росією, вибори в США і перспективи завершення війни:

Хто такий Андрій Золотарьов Андрі́й Володи́мирович Золотарьо́в (нар. 15 травня 1965, Дніпропетровськ) — український політолог, керівник центру "Третій сектор". Політконсультант Олександра Рябченка (1994), Володимира Литвина (1994), Юлії Тимошенко (1996-97), повідомляє Вікіпедія.

Чи можуть бути переговори між Україною і РФ – останні новини

Раніше радник керівника ОП Михайло Подоляк заявив, що Україна готова до переговорів, але не на "заморозку" війни. У Зеленського іще раз підкреслили, що Київ не піде на територіальні поступки Росії.

Також повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський раптово заговорив про референдум. Президент вважає, що рішення про можливу передачу Росії українських територій має ухвалювати український народ.

Доктор політичних наук, політичний експерт Максим Розумний спрогнозував, що рішення щодо переговорів із Росією ухвалюватимуть ближче до зими. На Україну чекає ще одне коло дипломатичних зусиль Заходу посадити обидві сторони за стіл переговорів.

У Путіна прокоментували можливість переговорів на основі формули Зеленського. Агресор Росія вже неодноразово коментувала ідею мирного врегулювання війни в Україні, однак пропозицій, чи заяв, які б свідчили про реальне бажання припинити війну РФ так і не озвучила. На цей раз секретар Ради безпеки РФ Сергій Шойгу заявив, що нібито Київ не надіслав жодної реакції у відповідь на умови щодо врегулювання ситуації в Україні, які напередодні озвучив кремлівський диктатор Путін.

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