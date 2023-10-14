РФ зробила паузу в обстрілах Києва: Жданов назвав дві причини

Окупанти могли переключитися на пріоритетніші цілі, оскільки розуміють, що ППО столиці їм не пробити.

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Олег Жданов розповів, чому Рф зробила паузу в ракетних ударах / Колааж: Главред, фото: УНІАН Міноборони РФ

Повітряна тривога в Києві востаннє звучала 2 жовтня. Окупанти вже давно не атакували столицю України. Військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов вважає, що на це є кілька причин.

По-перше, на думку Жданова, РФ могла переключитися на пріоритетніші цілі, оскільки окупанти розуміють, що ППО столиці їм не пробити.

"Вони (окупанти, - ред.) виконують завдання за пріоритетом. Вони розуміють, що в Києві не пробити повітряну оборону – скільки спроб було і все марно. Тому вони переключилися на більш пріоритетні для них завдання, а саме - руйнування портової інфраструктури та зерносховищ для того, щоб унеможливити постачання зернових та інших вантажів з України", - сказав військовий експерт у коментарі сайту ТСН.

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Друга причина паузи в повітряних атаках може бути в тому, що ворог чекає на похолодання та збирає ракети.

"Сьогодні погода більш-менш тепла, це по-перше. По-друге, найімовірніше, судячи з того, що не застосовуються ракети, вони накопичують необхідну кількість, щоб потім здійснювати більш-менш масовані ракетні удари, а не невеликі групові", - вважає Жданов.

Він додав, що і ракети, і дрони РФ використовує обмежено.

"Я думаю, що вони просто накопичують. Різні цифри були. Мінімально, що вони 50 ракет на місяць можуть виробляти, звучала цифра до 100 ракет на місяць. Три місяці - 300 ракет. Це три-чотири масованих удари. Я думаю, що саме з накопиченням ракет пов'язано те, що вони взагалі не використовують їх. Можливо, дрони вони також накопичують, а частину випускають за пріоритетними завданнями. Пріоритетне завдання - зернова угода. Росія все ж хоче довести, що вона здатна зупинити нашу зернову угоду", – зазначив Жданов.

Як повідомляв Главред, представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов розповів про те, коли і чим російські окупанти планують масовано бити по Україні. За його словами, ворог накопичує ракетний арсенал для можливості нанесення ударів по енергетичній інфраструктурі України.

Раніше українцям назвали цілі та терміни нових масованих ударів РФ. Авіаційний експерт Костянтин Криволап не виключає, що РФ буде бити по Україні одразу з декількох точок.

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