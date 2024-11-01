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РФ намагається захопити велике українське місто до Нового року - Коваленко

Сергій Кущ
1 листопада 2024, 22:08
239
Окупанти мають намір вдарити з Півночі, Сходу і Півдня, каже експерт.
РФ намагається захопити велике українське місто до Нового року - Коваленко
РФ намагається захопити велике українське місто до Нового року - Коваленко / Колаж Главред, фото: скріншот YouTube

У матеріалі:

  • Як будуть підбиратися до Куп'янська
  • Яка мета росіян

Російські окупанти мають намір захопити місто Куп'янськ. Зробити це вони зібралися до Нового року.

Про це заявив військовий і політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко, пише РБК-Україна.

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За його словами, місто планують взяти в кільце.

"Вони будуть рухатися на північ. Вони зараз вийшли на лівий берег річки Оскіл і будуть рухатися на північ. Паралельно вони будуть формувати собі фланги. Вони будуть замикати фланги", - зазначив експерт.

Він підкреслив, що основне завдання військових РФ - дійти до Куп'янська, сформувавши одночасно можливість удару з півночі, сходу і півдня.

Хто такий Олександр Коваленко

Коваленко Олександр народився 15 грудня 1981 року в Одесі. Закінчив Одеську Академію зв'язку ім. Попова. Попова. З 2014 року бере активну участь у протидії агресії Росії проти України. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив". Провідний експерт Українського центру дослідження проблем безпеки. Український політичний та економічний блогер під ніком "Злий одесит".

"Тобто класичне охоплення міста для початку штурмових дій. Я думаю, вони намагатимуться зробити це до Нового року, але питання, чи вдасться їм це", - наголосив він.

Що зараз відбувається на Куп'янському напрямку

Командир батальйону ударних безпілотних авіаційних комплексів Юрій Федоренко розповідав, що Куп'янський район залишається найскладнішою ділянкою. За його словами, противнику поставили завдання в найближчій перспективі вийти на лівий берег річки Оскіл, зайняти плацдарм, нарощувати спроможності для виходу на Куп'янськ-Вузловий.

Як писав Главред, окупанти намагалися зайняти плацдарм на лівобережжі від Куп'янська, проте українській армії вдалося збити темпи їхніх атак, сказав Юрій Федоренко.

Нещодавно бійці підрозділу "Братство" Головного управління розвідки Міноборони за підтримки 77-ї окремої аеромобільної бригади ЗСУ звільнили і зачистили від російських окупантів населений пункт Кругляківка Куп'янського району Харківської області.

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