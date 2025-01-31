Штурми на самокатах і "Жигулях": коли забуксує наступ РФ і що робити ЗСУ

Сили оборони України переходитимуть на нову структуру "з коліс", і є надії на поліпшення ситуації, вважає Сергій Братчук.

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Українським військам знадобляться місяці для стабілізації фронту - спікер УДА / Колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, Генштаб ЗСУ

Головне із заяви Братчука:

Силам оборони знадобиться час, щоб стабілізувати фронт

Прогнози про спад наступальних дій РФ робити некоректно

Давати прогнози щодо того, коли сповільниться російський наступ на полі бою, некоректно. Силам оборони знадобляться місяці лише для того, щоб стабілізувати ситуацію на фронті. Про це заявив спікер Української добровольчої армії Південь Сергій Братчук.

В інтерв'ю Главреду він розповів про те, що ЗСУ знадобиться чимало часу, щоб стабілізувати фронт. І тут може допомогти посилення керівного складу та структурні зміни в Силах оборони.

"Я ніколи не даю прогнозів під час війни, крім одного - Україна переможе. Думаю, ви погодитеся з тим, що давати прогнози під час війни, м'яко кажучи, не дуже коректно. Це було б нечесно з мого боку. Мені важко сказати, але в умовах проведених заходів, можливо, нам знадобляться ще місяці для того, щоб виконати найголовніше завдання - стабілізувати фронт. Цьому може посприяти посилення керівного складу на відповідних напрямках і структурні зміни у Силах оборони, про які ми говорили вище", - сказав Братчук.

Також він додав, що структурні зміни в українських військах будуть "з коліс", і якщо все складеться, можна буде отримати позитивні результати.

"Безумовно, перехід на нову структуру управління у Збройних силах буде впроваджуватися "з коліс". Це надзвичайно складно, але якщо буде ухвалено необхідні рішення щодо комунікації та управління, ситуація покращиться. Сподіваюся, якщо все вдасться зробити, буде результат, на який ми розраховуємо", - наголосив Сергій Братчук.

Дивіться відео, в якому Братчук розкрив цілі окупантів на фронті:

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Хто такий Сергій Братчук? Сергій Братчук - український військовий журналіст. Закінчив Львівське вище військово-політичне училище за спеціальністю "військовий журналіст". У період з 1989 по 2007 рік працював на телеканалах і в друкованих виданнях Міністерства оборони України. Учасник Операції об'єднаних сил на Донбасі. Після початку повномасштабної війни був спікером Одеської обласної військової адміністрації. На даний час - спікер Української добровольчої армії Південь.

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