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РФ спробує атакувати три області: майор ЗСУ розповів, коли зупиниться наступ росіян

Руслана Заклінська
24 лютого 2024, 17:34
Діяльність російських ДРГ на півночі вказує на підготовку до бойових дій, зазначив майор запасу ЗСУ Олексій Гетьман.
РФ спробує атакувати три області: майор ЗСУ розповів, коли зупиниться наступ росіян
Гетьман назвав місяць кульмінації російського наступу / Колаж: Главред, фото: facebook.com/alexeyhetman, 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха, 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада

Кульмінація поточних наступальних дій Росії очікується приблизно на початку березня, а до середини місяця вони можуть стихнути. Існує можливість наступу окупантів на Київщину, Чернігівщину та Сумщину, оскільки дії російських ДРГ на північних напрямках вказують на підготовку до бойових дій. Про це в інтерв'ю Главреду розповів ветеран російсько-української війни, майор запасу ЗСУ Олексій Гетьман.

За його словами, росіяни виснажуються, вони втрачають ресурси та техніку. Проте вони наступатимуть доки у них будуть сили.

"У нашому Головному управлінні розвідки стверджують, що росіяни виснажуються. Витрачаються снаряди, набої, паливо-мастильні матеріали, виснажується техніка. Можливості армії не безмежні", - зазначив Гетьман.

Майор прогнозує, що наступальні дії триватимуть максимум до кінця березня, а потім наступ призупинять і готуватимуться до нового наступу влітку-восени цього року.

Наступ РФ з півночі

Гетьман також зауважив, що існує загроза наступу Росії на північні області України, зокрема Київську, Чернігівську та Сумську. Постійна діяльність російських диверсійно-розвідувальних груп "вказує на підготовку до бойових дій". Вони проводять розвідку і намагаються вчинити диверсії. Майор зауважив, що військові правила трактують діяльність ДРГ як підготовку до наступальних дій.

"Можна зробити припущення, що війська РФ спробують атакувати Київщину, Чернігівщину та Сумщину з півночі або північного сходу. Наразі на цих напрямках немає угруповань противника, які здатні були б це зробити", - сказав ветеран російсько-української війни.

Дивіться відео, в якому Олексій Гетьман зробив прогноз щодо нового наступу Росії:

Майор запасу ЗСУ наголосив, що росіяни використовують залізничні шляхи і можуть відносно швидко, за 1-3 тижні, розташувати свої війська на ділянці фронту довжиною 1,5 тисячі кілометрів.

"Під час повномасштабної війни вони неодноразово потягами переміщували велику кількість своїх військ", - додав Гетьман.

Хто такий Олексій Гетьман?

Олексій Гетьман - український військовий експерт, майор ЗСУ. Ветеран російсько-української війни.

Як військовий експерт коментує події війни Росії проти України на радіо, телебаченні та Інтернет-ресурсах.

Ризик наступу Росії на північ України

Нагадаємо, секретар РНБО Олексій Данілов вважає, що ризики повторного наступу російських окупантів на Київ зараз менші, ніж у лютому 2022 року. Він зазначив, що російські можливості значно скоротилися протягом останніх двох років війни.

Також заступник керівника ГУР Міноборони Вадим Скібіцький заявив, що наразі в окупантів немає достатніх сил для проведення потужного наступу на Київ, Харків, Чернігів та Суми. Вони намагаються створити підрозділи, але немає резервів для стратегічної операції на двох напрямках.

Крім цього, генерал-лейтенант запасу Ігор Романенко розповів, що можливість наступу російських військ на Київ існує, проте наразі не спостерігається масштабної підготовки до цього. Російські сили для наступу потребують угруповання кількістю понад 100 тисяч осіб і велику кількість техніки, що складно приховати. Така загроза може залишатися до кінця війни, але наразі нічого подібного не спостерігається.

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війна в Україні російські війська війна Росії та України Олексій Гетьман
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