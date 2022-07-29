РФ планувала страту заздалегідь: в Мережі рознесли версію про удар HIMARS по Оленівці

РФ вбила полонених ЗСУ в Оленівці / t.me/pgo_gov_ua

Українська прокуратура почала розслідування у зв'язку з обстрілом російськими військами колонії в Оленівці Донецької області, в результаті чого загинули близько 40 осіб і 130 отримали поранення.

"Прокурорами Офісу генерального прокурора розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів і звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України)", - йдеться в повідомленні Офісу генпрокурора.

У прокуратурі підкреслюють: "За даними слідства, 29 липня 2022 року держава-окупант завдала удару по території виправної колонії №120 у тимчасово окупованому селі Оленівка Волноваського району Донецької області. В результаті загинули близько 40 осіб і 130 отримали поранення".

Згідно з повідомленням, встановлено, що в цій колонії окупанти протиправно утримують цивільних осіб та військовополонених Збройних сил України.

Окупанти розганяють фейк про удар HIMARS

Зазначимо, що окупанти в "доказ" версії про нібито удар ЗСУ по Оленівці продемонстрували зібрані по всьому фронту осколки від снарядів HIMARS, частина з яких вже покрилася іржею.

При цьому журналіст Денис Казанський вказав на фактичне зізнання окупантів у скоєнні військового злочину.

"Кореспондент РІА Новини показує уламки HIMARS, знайдені на місці удару по колонії з українськими полоненими в Оленівці", - підписали ролик пропагандисти.

При цьому на кадрах поряд зі свіжими осколками видно і вже покриті іржею, що свідчить про те, що вони пролежали під відкритим небом не один день.

Разом з тим, після "удару HIMARS", про який стверджують пропагандисти РФ, не постраждав жоден наглядач колонії. Тоді як кількість загиблих військовополонених українців, за заявами окупантів, обчислюється десятками, а поранених - могло перевалити за сотню.

Про це заявила так звана "уповноважена з прав людини" в ОРДО Дар'я Морозова.

"На радість, співробітники СІЗО не постраждали. Вони зараз знаходяться в... в хорошому стані. Постраждали, на жаль, тільки полонені", - видала Морозова.

На думку Казанського, це застереження з головою видає військових злочинців з РФ.

"Якщо комусь ще потрібні докази того, що росіяни стратили полонених азовців, просто розстрілявши їх з артилерії-то ось вони. Російські пропагандисти визнають, що жоден співробітник колонії не постраждав, що було б неможливо, якби обстріл для них був несподіваним. Цю масову страту полонених росіяни спланували заздалегідь", - підкреслив журналіст.

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Нагадаємо, раніше в Генштабі ЗСУ заявили, що російські окупанти продовжують здійснювати терористичні акти. Вони з артилерії обстріляли колонію в окупованій Оленівці Донецької області, де російська армія тримала військовополонених українських захисників.

"За інформацією командувача Ракетних військ і артилерії і командування Сухопутних Військ ЗС України, по району населеного пункту Оленівка Збройні Сили України ракетних і артилерійських ударів не завдавали. Ракетні війська і артилерія ЗС України, завдяки отриманій від країн-партнерів високоточній зброї, завдають виключно точні удари тільки по військових російських об'єктах", - йдеться в повідомленні.

До того представники окупантів, Міноборони РФ, стверджували, що в результаті обстрілу Оленівки нібито силами ЗСУ "загинули 40 українських військовополонених бійців і ще 70 виявилися поранені".

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