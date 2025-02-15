'РФ не планує завершувати війну': Зеленський зробив гучну заяву у Мюнхені

Зеленський наголосив, що не видно ознак підготовки Росії до завершення війни – окупанти щодня запускають по Україні десятки і сотні дронів і вдарили по ЧАЕС.

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РФ не планує завершувати війну, заявив Зеленський/ колаж: Главред, фото: скріншот з відео, 22 окрема механізована бригада

Основні тези із заяви Зеленського:

РФ не планує завершувати війну проти України

Окупанти щодня запускають по Україні десятки і сотні дронів

Путін може запросити Трампа в Москву на 9 травня, але лише як "учасника його вистави"

Росіяни навмисно вдарили безпілотником по Чорнобильській атомній електростанції у ніч на 14 лютого. Це свідчить про те, що російський диктатор Володимир Путін не готується завершувати війну.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час виступу на Мюнхенській безпековій конференції.

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"Це був модифікований безпілотник "Шахед" - російський безпілотник, технологію якого Іран передав Росії. Його боєголовка несла щонайменше 50 кілограмів вибухівки", - сказав Зеленський.

Також він вказав і на інші ознаки неготовності Росії до переговорів з Україною.

"Росія не готується до діалогу, майже кожного дня направляє сотню або більше "Шахедів". Також здійснюються звичайні ракетні атаки, стає більше ударів з повітря. А ще цього року планує створити 15 нових дивізій. Путін може собі це дозволити, бо ціни на енергетичні ресурси досить високі", - заявив президент.

Також Зеленський зазначив, що Путін намагатиметься запросити президента США Дональда Трампа, щоб він стояв на Червоній площі 9 травня цього року.

"Але не як шановний лідер, а як учасник його вистави. Нам цього не потрібно. Нам потрібний справжній успіх, справжній світ", - сказав президент України.

Лідер Української держави також висловив сумніви, що США розглядають Європу як союзника.

"Деякі в Європі можуть не повністю розуміти, що відбувається прямо зараз у Вашингтоні, але давайте сфокусуємося на розумінні нас самих тут, в Європі. Ми повинні надати силу Європі спочатку. Чи потребує Америка в Європі як на ринку? Так. Але як у союзнику? Я не знаю. Щоб відповідь була так, Європа потребує об'єднаного голосу… Кілька днів тому Трамп розповів мені про його розмову з Путіним. Він жодного разу не згадав, що Америка потребує Європи за столом переговорів. Це багато про що говорить. Старі дні закінчилися, коли Америка підтримувала Європу просто тому, що так було завжди", - зазначив Зеленський.

Мюнхенська конференція з безпеки/ Інфографіка: Главред

Заяви Зеленського під час Мюнхенської конференції з питань безпеки – що відомо

Як раніше повідомляв Главред, Зеленський зробив ряд заяв на Мюнхенській конференції. Президент України відповів на важливі питання щодо війни в Україні.

Зокрема, Зеленський назвав єдину альтернативу НАТО. Він зазначив, що Україні потрібна армія у 1,5 млн осіб. США ніколи не хотіли бачити Україну в НАТО, заявив президент.

Також Зеленський висловився про візит до Саудівської Аравії. Він прокоментував мету офіційного візиту до Саудівської Аравії та назвав ряд вимог для початку переговорів з російським диктатором Путіним.

Нагадаємо, Єрмак сказав, коли відбудеться зустріч Зеленського і Путіна. Глава Офісу президента Андрій Єрмак розповів, за яких умов відбудеться зустріч Володимира Зеленського та російського диктатора Володимира Путіна. Він зазначив, що наразі цей момент не настав.

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