Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

"РФ не планує завершувати війну": Зеленський зробив гучну заяву у Мюнхені

Альона Вороніна
15 лютого 2025, 12:12
317
Зеленський наголосив, що не видно ознак підготовки Росії до завершення війни – окупанти щодня запускають по Україні десятки і сотні дронів і вдарили по ЧАЕС.
'РФ не планує завершувати війну': Зеленський зробив гучну заяву у Мюнхені
РФ не планує завершувати війну, заявив Зеленський/ колаж: Главред, фото: скріншот з відео, 22 окрема механізована бригада

Основні тези із заяви Зеленського:

  • РФ не планує завершувати війну проти України
  • Окупанти щодня запускають по Україні десятки і сотні дронів
  • Путін може запросити Трампа в Москву на 9 травня, але лише як "учасника його вистави"

Росіяни навмисно вдарили безпілотником по Чорнобильській атомній електростанції у ніч на 14 лютого. Це свідчить про те, що російський диктатор Володимир Путін не готується завершувати війну.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час виступу на Мюнхенській безпековій конференції.

відео дня

"Це був модифікований безпілотник "Шахед" - російський безпілотник, технологію якого Іран передав Росії. Його боєголовка несла щонайменше 50 кілограмів вибухівки", - сказав Зеленський.

Також він вказав і на інші ознаки неготовності Росії до переговорів з Україною.

"Росія не готується до діалогу, майже кожного дня направляє сотню або більше "Шахедів". Також здійснюються звичайні ракетні атаки, стає більше ударів з повітря. А ще цього року планує створити 15 нових дивізій. Путін може собі це дозволити, бо ціни на енергетичні ресурси досить високі", - заявив президент.

Також Зеленський зазначив, що Путін намагатиметься запросити президента США Дональда Трампа, щоб він стояв на Червоній площі 9 травня цього року.

"Але не як шановний лідер, а як учасник його вистави. Нам цього не потрібно. Нам потрібний справжній успіх, справжній світ", - сказав президент України.

Лідер Української держави також висловив сумніви, що США розглядають Європу як союзника.

"Деякі в Європі можуть не повністю розуміти, що відбувається прямо зараз у Вашингтоні, але давайте сфокусуємося на розумінні нас самих тут, в Європі. Ми повинні надати силу Європі спочатку. Чи потребує Америка в Європі як на ринку? Так. Але як у союзнику? Я не знаю. Щоб відповідь була так, Європа потребує об'єднаного голосу… Кілька днів тому Трамп розповів мені про його розмову з Путіним. Він жодного разу не згадав, що Америка потребує Європи за столом переговорів. Це багато про що говорить. Старі дні закінчилися, коли Америка підтримувала Європу просто тому, що так було завжди", - зазначив Зеленський.

'РФ не планує завершувати війну': Зеленський зробив гучну заяву у Мюнхені
Мюнхенська конференція з безпеки/ Інфографіка: Главред

Заяви Зеленського під час Мюнхенської конференції з питань безпеки – що відомо

Як раніше повідомляв Главред, Зеленський зробив ряд заяв на Мюнхенській конференції. Президент України відповів на важливі питання щодо війни в Україні.

Зокрема, Зеленський назвав єдину альтернативу НАТО. Він зазначив, що Україні потрібна армія у 1,5 млн осіб. США ніколи не хотіли бачити Україну в НАТО, заявив президент.

Також Зеленський висловився про візит до Саудівської Аравії. Він прокоментував мету офіційного візиту до Саудівської Аравії та назвав ряд вимог для початку переговорів з російським диктатором Путіним.

Нагадаємо, Єрмак сказав, коли відбудеться зустріч Зеленського і Путіна. Глава Офісу президента Андрій Єрмак розповів, за яких умов відбудеться зустріч Володимира Зеленського та російського диктатора Володимира Путіна. Він зазначив, що наразі цей момент не настав.

Читайте також:

Мюнхенська конференція з безпеки 2025 (МКБ) - що відомо

14 лютого у Німеччині розпочалася Мюнхенська конференція з безпеки 2025 (МКБ), яка триватиме три дні. Основною темою обговорень стане війна в Україні та пошук шляхів до миру.

Президент України Володимир Зеленський очолює українську делегацію та має зустрітися з представниками нової адміністрації Дональда Трампа.

Конференція відбувається в ключовий момент: нова адміністрація США вже розпочала свою роботу, у Брюсселі стартує новий цикл діяльності Європейського парламенту, а в Німеччині через тиждень після завершення МКБ відбудуться парламентські вибори.

Після урочистого відкриття конференції федеральним президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром, учасники з різних країн світу почнуть обговорення актуальних питань глобальної безпеки під керівництвом Крістофа Гойсгена.

У центрі уваги будуть такі теми, як:

  • мирне врегулювання війни в Україні
  • глобальне управління
  • зміцнення демократії
  • кліматична безпека

У суботу учасники зосередяться на обговоренні міжнародного порядку, регіональних конфліктів та криз. Також буде розглянуто майбутнє трансатлантичного партнерства.

У неділю, завершальний день конференції, пройдуть дискусії про роль Європи у глобальному контексті.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини Росії війна в Україні Володимир Зеленський Мюнхен Володимир Путін Мюнхенська конференція Мюнхенська конференція з безпеки Мюнхенська конференція 2025
Новини партнерів
Реклама

Головне за день

Більше
Зеленський зробив заяву про закінчення війни у 2025 році: коли це може статись

Зеленський зробив заяву про закінчення війни у 2025 році: коли це може статись

14:30Україна
Завершення війни у 2025-му і нові загрози від РФ: основні заяви Зеленського у Мюнхені

Завершення війни у 2025-му і нові загрози від РФ: основні заяви Зеленського у Мюнхені

14:25Україна
"50 кг вибухівки" на ЧАЕС: розкрито правду про атаку РФ по станції

"50 кг вибухівки" на ЧАЕС: розкрито правду про атаку РФ по станції

13:51Україна
Реклама

Популярне

Більше
Солодка парочка: Мурат Налчаджиоглу та Ірина Білик разом провели День закоханих

Солодка парочка: Мурат Налчаджиоглу та Ірина Білик разом провели День закоханих

Не впізнати: головна фанатка Олега Винника показала заплившу Таюне

Не впізнати: головна фанатка Олега Винника показала заплившу Таюне

Не до Потапа: струнка Каменських зробила заяву про кохання

Не до Потапа: струнка Каменських зробила заяву про кохання

Гороскоп на завтра 16 лютого: Скорпіонам - чудовий день, Водоліям - несподіванка

Гороскоп на завтра 16 лютого: Скорпіонам - чудовий день, Водоліям - несподіванка

Залицяльник Лорак показав, що коїться у них у ліжку

Залицяльник Лорак показав, що коїться у них у ліжку

Останні новини

14:46

Вкорениться навіть палиця: що додати у воду для утворення коренів

14:45

Полегшує життя та прання: жінка розказала про секретну кнопку пральної машини

14:30

Зеленський зробив заяву про закінчення війни у 2025 році: коли це може статись

14:25

Завершення війни у 2025-му і нові загрози від РФ: основні заяви Зеленського у МюнхеніВідео

13:55

Заощадять гроші та прикрасять сад: які багаторічники виростити в березні з насіння

Очі й вуха Трампа та холодний душ для Європи: Рейтерович – про виступ Венса у МюнхеніОчі й вуха Трампа та холодний душ для Європи: Рейтерович – про виступ Венса у Мюнхені
13:51

"50 кг вибухівки" на ЧАЕС: розкрито правду про атаку РФ по станції

13:40

Європа об’єднається і почне тиснути на Трампа: експерт дав прогноз на події в Україні

13:00

Пономарьов показав дорослого сина і привітав його з днем народження

12:45

"У такому разі програють усі": Зеленський сказав, на яку угоду не погодиться Україна

Реклама
12:15

Ціна зненацька обвалилась на 12%: в Україні масово розпродають популярний фрукт

12:12

"РФ не планує завершувати війну": Зеленський зробив гучну заяву у Мюнхені

12:00

Велика угода Трампа щодо завершення війни в Україні малоймовірна, війна триватиме під час переговорів - Кулик

11:58

Що потрібно робити щодня на Масляну - традиції та заборони

11:50

Розміщення військ США в Україні: у Трампа готові, але висунули важливу умову

11:29

"Це не наша сім'я": дочка Заворотнюк визвірилася на нову жінку Чернишова

11:18

Де 2 відмінності між картинками: лише найуважніший знайде їх за 5 секунд

11:06

День ангела 15 лютого: хто сьогодні іменинник і як привітати

10:51

Китайський гороскоп на завтра 16 лютого: Щурам - проблеми, Бикам - розчарування

10:41

Нокаут у четвертому раунді: український боксер зазнав поразки вперше в кар'єрі

10:10

Окупанти вночі запустили по Україні 70 дронів: скільки вдалося збити

Реклама
10:00

Неплях показала квартиру за 14 млн і ультра люксовий ремонт: подарунок чоловіка

09:56

Як виростити кавове дерево вдома і де взяти насіння

09:29

Такого в РФ не було давно: дрон влетів в будинок, атаковано підприємство і НПЗ

09:11

У Кремлі серйозно злякалися після розмови Трампа і Путіна: в ISW назвали причину

08:10

Українська слабкість ТрампаПогляд

07:58

В України буде мало шансів вижити без військової підтримки США: Зеленський зробив заяву

06:10

Україну ніхто здати не можеПогляд

05:33

Гороскоп на завтра 16 лютого: Скорпіонам - чудовий день, Водоліям - несподіванка

05:00

Яке сьогодні свято 15 лютого 2025 року: чому заборонено брати й давати в борг

04:35

Що означає вислів "козиритися за шинквасом": мало хто знає поясненняВідео

03:30

"Світить" великий штраф: де водіям заборонено гучно закривати двері авто

03:00

Меган Маркл зробила дивне зізнання принцу Гаррі

02:20

Чи вміє кіт сміятися: ТОП-5 ознак, що тварина у гарному настрої

01:31

Можуть перегинати: 5 найжадібніших знаків зодіаку

01:30

Техніка і боєприпаси для ЗСУ за ленд-лізом: генерал про сценарій допомоги СШАВідео

00:41

Коли відбудеться зустріч Зеленського і Путіна - Єрмак навав умову

00:24

F-16 збили через "обережність США": в WSJ назвали можливу причину катастрофи

14 лютого, п'ятниця
23:27

Україну атакувала потужна магнітна буря: коли вона закінчиться

23:20

Як швидко приготувати ідеальні млинці: жінка розкрила секретний інгредієнт

23:15

Втрати РФ в Курській області стрімко ростуть: Сирський розкрив нові дані

Реклама
23:11

Зеленський відмовився від угоди зі США щодо корисних копалин - ЗМІ

22:25

Соломія Вітвіцька виходить заміж - бойфренд-військовий зробив їй пропозицію

22:07

Потрібно спалити всього один предмет: як захистити себе від негативу 15 лютого

21:56

Залицяльник Лорак показав, що коїться у них у ліжку

21:45

Як насправді виготовляють дерев'яні ложки: люди здивовані таким методомВідео

21:45

Тоня Матвієнко вперше зізналася, чому зверталася до мами на "ви"

21:41

"Трамп позбавив Україну козирів": Пісторіус розповів, що чекати від переговорів

21:33

Не до Потапа: струнка Каменських зробила заяву про кохання

21:31

ЗСУ рознесли пункт запуску БпЛА на Курщині: Генштаб розкрив деталі точного ударуВідео

21:06

Захотіла в РФ: син Роднянського розповів, чому розлучився з дружиною-росіянкоюВідео

Новини України
Новини КиєваПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифи
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Лайфхаки та хитрощі
Кімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвтоПрання
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській області
Привітання
З днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловікові
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти