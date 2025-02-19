"РФ не буде диктувати Україні умови": у Раді зробили різку заяву про вибори

Стефанчук наголосив, що Україні потрібні кулі, а не бюлетені.

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Голова Ради зробив гучну заяву про президентські вибори в Україні / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, УНІАН

Ключові тези Стефанчука:

Україні потрібні кулі, а не бюлетені

Президенські вибори відбудуться після завершення воєнного стану в країні

Росія не може диктував Україні свої умови

Президентські вибори в Україні відбудуться і пройдуть за законодавством, після завершення воєнного стану в державі. Про це написав голова Верховної Ради Руслан Стефанчук у Facebook.

За словами спікера парламенту, коли лунають заяви про необхідність виборів під час повномасштабної війни, варто розібратися: це реальна можливість чи черговий інструмент дестабілізації України.

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Крім того, голова Ради підкреслив, що Україні потрібні кулі, а не бюлетені. Він також нагадав, що президент України Володимир Зеленський був обраний на демократичних виборах. Сьогодні він очолює боротьбу за свободу, незалежність і життя українців.

Стефанчук наголосив, що країна-агресор Росія не може Україні нічого диктувати.

"Ми не копіюватимемо їхні практики, де "переможець" відомий ще до голосування, а псевдовибори проходять разом із псевдореферендумами – у нашому випадку ще й під дулами російських автоматів", - відзначив Стефанчук.

Він наголосив, що Росія ніколи не була за мир – вона завжди прикривала агресію псевдо-миротворчістю.

"Її сценарій незмінний: спочатку окупація, потім тиск через "переговори", які мають лише закріпити досягнуте силою", - підкреслив голова ВРУ.

Вибори в Україні - новини за темою

Як писав Главред, президент США Дональд Трамп цинічно натякнув на те, що Україні треба проводити вибори, якщо вона хоче сісти за стіл переговорів. Він також додав, що нині підтримка президента України Володимира Зеленського серед українців нібито впала до 4%.

Водночас перший заступник голови Верховної Ради України Олександр Корнієнко заявив, що для проведення президентських і парламентських виборів після завершення війни необхідне ухвалення окремого закону. Чинне законодавство не містить механізмів для позастрокових виборів у післявоєнний період.

Крім того, президент України Володимир Зеленський повідомив, що призупинення воєнного стану для проведення виборів у країні призведе до втрати боєздатності української армії. Він зазначив, що всі хочуть, щоб закінчилася війна і відбулися вибори, однак населення проти виборів під час війни.

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Хто такий Руслан Стефанчук? Руслан Стефанчук — український правознавець та політик, державний діяч, голова Верховної Ради України IX скл. з 8 жовтня 2021. У 2019—2021 роках — радник Президента України, перший заступник Голови Верховної Ради України (29 травня 2019—7 жовтня 2021), представник президента у Верховній Раді (21 травня 2019—7 жовтня 2021). Доктор юридичних наук та заслужений діяч науки і техніки України, пише Вікіпедія.

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