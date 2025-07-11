'Летітимуть нам на голови': полковник - про передачу РФ іранських ракетних установок

Іран може передати Росії пускові установки для балістичних ракет на тлі проізраїльської позиції України.

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Іран може передати Росії пускові ракетні установки / Колаж Главред, фото Вікіпедія, скріншот із відео

Про що говорить Роман Світан:

Іран передав Росії на зберігання балістичні ракети

Іран може передати Росії пускові установки для ракет

Ці ракети РФ може застосувати для ударів по українцях

Іран може передати Росії пускові установки для ракет Zolfaghar і Fateh. Раніше Іран передав на зберігання РФ кілька сотень таких ракет. Про це під час чату на Главреді сказав військовий експерт, полковник запасу ЗСУ, військовий льотчик-інструктор Роман Світан.

"Уявіть, якщо Іран зараз образиться і передасть Росії ще й пускові установки. Крім гембеля через "Іскандери" і KN-23, що летять нам на голови, ми можемо отримати ще й Zolfaghar із Fateh ... Вони будуть летіти не по владі, а по нас, громадянах України", - сказав Світан. відео дня

Іранські балістичні ракети / Інфографіка: Главред

Водночас варто розуміти, що через війну Іран не зможе надати Росії серйозну військову допомогу.

"Україні війна на Близькому Сході заважає з різних причин. Насамперед - з економічних: зростає ціна на нафту, а отже, росіяни гребуть лопатою нафтодолари, водночас у нас зростає ціна на бензин, і, виходить, ми через дальнє крило оплачуємо росіянам нафтодолари. Крім того, війнушка, яку затіяли зараз ізраїльтяни на Близькому Сході, відтягнула увагу американців - туди пішло і фінансування, і військова допомога. Також вона не дала нам можливості запросити додаткові комплекси Patriot, тому що частина з них піде на Близький Схід прикривати ті ж американські бази", - додав Світан.

Дивіться відео з чатом Романа Свитана на Главреді:

Війна Ізраїлю з Іраном - останні новини по темі

Як повідомляв Главред, з 13 червня Ізраїль провів масштабні удари по стратегічних об'єктах Ірану, зосереджуючись переважно на об'єктах, пов'язаних з ядерною програмою. ЦАХАЛ звинувачує Тегеран у спробах створення ядерної зброї, проте іранська влада категорично це заперечує.

Також 22 червня США скинули шість проникаючих бомб на ядерний об'єкт у Фордо і 30 ракет Tomahawk по об'єктах у Натанзі та Ісфахані. Перед ударами США попереджали Іран, що не планують змінювати владу. Влада провінції Кум підтвердила атаку по Фордо, заявивши, що ядерного витоку не буде, бо запаси урану евакуйовані.

А вже 24 червня президент США Дональд Трамп заявив про укладення перемир'я між Ізраїлем та Іраном, яке триватиме 12 годин. За даними ЗМІ, Катар відіграв важливу роль у врегулюванні конфлікту. Трамп повідомив, що через добу війна тривалістю 12 днів офіційно завершиться.

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Про персону: Роман Світан Світан Роман (4 січня 1964, м. Макіївка Донецької області) - український військовий льотчик-інструктор, полковник запасу, який пройшов через полон 2014 року, працював радником керівника Донецької ОДА Сергія Тарути. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року став одним із провідних військових експертів на українських телеканалах та інших медіа, пише Вікіпедія.

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