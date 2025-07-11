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"Летітимуть нам на голови": полковник - про передачу РФ іранських ракетних установок

Ангеліна Підвисоцька
11 липня 2025, 03:42
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Іран може передати Росії пускові установки для балістичних ракет на тлі проізраїльської позиції України.
Іранські ракети Fateh-110 і Zolfaghar
Іран може передати Росії пускові ракетні установки / Колаж Главред, фото Вікіпедія, скріншот із відео

Про що говорить Роман Світан:

  • Іран передав Росії на зберігання балістичні ракети
  • Іран може передати Росії пускові установки для ракет
  • Ці ракети РФ може застосувати для ударів по українцях

Іран може передати Росії пускові установки для ракет Zolfaghar і Fateh. Раніше Іран передав на зберігання РФ кілька сотень таких ракет. Про це під час чату на Главреді сказав військовий експерт, полковник запасу ЗСУ, військовий льотчик-інструктор Роман Світан.

"Уявіть, якщо Іран зараз образиться і передасть Росії ще й пускові установки. Крім гембеля через "Іскандери" і KN-23, що летять нам на голови, ми можемо отримати ще й Zolfaghar із Fateh ... Вони будуть летіти не по владі, а по нас, громадянах України", - сказав Світан.

відео дня
'Летітимуть нам на голови': полковник - про передачу РФ іранських ракетних установок
Іранські балістичні ракети / Інфографіка: Главред

Водночас варто розуміти, що через війну Іран не зможе надати Росії серйозну військову допомогу.

"Україні війна на Близькому Сході заважає з різних причин. Насамперед - з економічних: зростає ціна на нафту, а отже, росіяни гребуть лопатою нафтодолари, водночас у нас зростає ціна на бензин, і, виходить, ми через дальнє крило оплачуємо росіянам нафтодолари. Крім того, війнушка, яку затіяли зараз ізраїльтяни на Близькому Сході, відтягнула увагу американців - туди пішло і фінансування, і військова допомога. Також вона не дала нам можливості запросити додаткові комплекси Patriot, тому що частина з них піде на Близький Схід прикривати ті ж американські бази", - додав Світан.

Дивіться відео з чатом Романа Свитана на Главреді:

Війна Ізраїлю з Іраном - останні новини по темі

Як повідомляв Главред, з 13 червня Ізраїль провів масштабні удари по стратегічних об'єктах Ірану, зосереджуючись переважно на об'єктах, пов'язаних з ядерною програмою. ЦАХАЛ звинувачує Тегеран у спробах створення ядерної зброї, проте іранська влада категорично це заперечує.

Також 22 червня США скинули шість проникаючих бомб на ядерний об'єкт у Фордо і 30 ракет Tomahawk по об'єктах у Натанзі та Ісфахані. Перед ударами США попереджали Іран, що не планують змінювати владу. Влада провінції Кум підтвердила атаку по Фордо, заявивши, що ядерного витоку не буде, бо запаси урану евакуйовані.

А вже 24 червня президент США Дональд Трамп заявив про укладення перемир'я між Ізраїлем та Іраном, яке триватиме 12 годин. За даними ЗМІ, Катар відіграв важливу роль у врегулюванні конфлікту. Трамп повідомив, що через добу війна тривалістю 12 днів офіційно завершиться.

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Про персону: Роман Світан

Світан Роман (4 січня 1964, м. Макіївка Донецької області) - український військовий льотчик-інструктор, полковник запасу, який пройшов через полон 2014 року, працював радником керівника Донецької ОДА Сергія Тарути. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року став одним із провідних військових експертів на українських телеканалах та інших медіа, пише Вікіпедія.

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