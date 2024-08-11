Росія може вивести значну частину військ з України: Мусієнко назвав напрямок

В Росії немає достатньо сил для того, щоб заспокоїти ситуацію в Курській області. Для стабілізації фронту, військово-політичне командування РФ прийняло рішення про перекидання частини військ з фронту на сході України. Про це під час чату на Главреді розповів військовий і політичний експерт, керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.
За його словами, зараз Росія знайшла залишкові резерви, які готувалися для відправки на фронт на Донеччину, у райони Нью-Йорка та Торецька. Однак тепер ці сили будуть використовувати в Курській області.
"РФ може зняти угруповання військ "Північ", яке перебуває в Бєлгородській області та поруч. Це можливо, але це означає для Росії великий ризик того, що може статися прорив Збройних сил України на цьому напрямку в бік Шебекиного і далі на Бєлгородщину", - вказує він.
Експерт зазначає, що у Росії залишилося небагато варіантів, оскільки всі боєздатні підрозділи вже активно залучені до бойових дій.
Мусієнко додає, що єдині резерви — це строковики, але ситуація в Курській області показала, що вони часто залишають зброю, відступають або здаються в полон, що робить їх ненадійним ресурсом.
"Тому в Росії немає іншого виходу, окрім як знімати боєздатні підрозділи з районів ведення бойових дій, насамперед зі сходу", - резюмував він.
Дивіться відео чату з Олександром Мусієнком, де він розповів про наслідки операції в Курській області для Росії і Путіна:
Хто такий Олександр Мусієнко
Олександр Мусієнко - блогер і експерт. Є головою недержавної організації "Центр військово-правових досліджень". Виступає в якості експерта в ефірах телеканалів, пише My.ua.
Криза в Курській області - що відомо про бої на території РФ
Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Міністерство оборони РФ викрили у брехні щодо ударів по нібито українських військових у Курській області, повідомляє The Insider. Аналітики встановили, що відео цих ударів були зняті раніше та в інших місцях.
Сергій Братчук, речник Української добровольчої армії "Південь," повідомив, що неподалік міста Суджа в Курській області РФ було захоплено склади боєприпасів, призначених для наступу на Сумську область. За словами Братчука, українські військові планують не лише наступати в Курській області, але й утримувати позиції та будувати фортифікації.
Французьке видання France24, посилаючись на анонімного високопоставленого українського чиновника в інтерв'ю AFP, повідомляє, що метою операції на території Курської області є дестабілізація ситуації в Росії, а не анексія її території.
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