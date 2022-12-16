'РФ може вдатися до повторних ударів': у Міноборони пояснили підлу стратегію росіян

Країна-агресорка може вдатися до повторних ударів по Україні, оскільки це є частиною її стратегії.

В Міноборони попередили про ризик повторних обстрілів / УНІАН, скріншот

Росія намагається примусити Україну сісти за стіл переговорів, здійснюючи масовані атаки на критичну інфраструктуру нашої країни. Радник міністра оборони України Юрій Сак попередив, що удари продовжуватимуться і надалі. Про це пише The Guardian.

"Останні напади Росії на українські міста не стали несподіванкою, про що ми попереджали упродовж останніх декількох тижнів", - сказав Сак.

Радник міністра оборони України не виключає, що країна-агресорка може вдатися до повторних ударів, оскільки це є частиною її стратегії.

"Це була стратегія протягом останніх двох місяців. Зіткнувшись з поразками на полі бою, їм потрібно це компенсувати. Вони намагаються створити умови, щоб змусити Україну до переговорів. Цього не буде. Це не спрацює", - відзначив радник міністра оборони.

За словами Сака, російські обстріли є сигналом для Заходу про те, що Київ потребує більше систем ППО, аби захистити себе він агресора.

Переговори між Україною та РФ

Нещодавно речник Кремля Дмитро Пєсков зробив цинічну заяву про завершення війни в Україні. За його словами, "конфлікт може закінчитися і завтра", і залежить це від президента України Володимира Зеленського. Таким чином Пєсков натякнув на те, що Україна повинна піти на терористичні умови країни-агресора.

Президент Володимир Зеленський раніше заявляв, що Україна не має наміру вести перемовини з Росією. Москва намагається використати перемовний процес, щоб отримати паузу в бойових діях і підготуватися до нового наступу. Тому українська держава продовжує звільняти свої території військовим шляхом.

Як зазначив речник Державного департаменту США Нед Прайс, оптимальним засобом прискорення процесу перемовин України та Росії є постачання озброєнь Києву. Агресор на заклики української держави до миру щоразу відповідає все більшою ескалацією та демонстрацією своєї неготовності до реальних перемовин.

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