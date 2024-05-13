РФ може піти в нову атаку: у Зеленського назвали ймовірний напрямок

У Росії дійсно є певні ресурсні переваги, попередив Михайло Подоляк.

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Михайло Подоляк не виключає нові атаки РФ/ колаж: Главред, фото: 22 окрема механізована бригада, скріншот: відео

Російські окупанти мають величезну перевагу в ресурсі, тому не виключено повторення ситуації, яка складається в Харківській області, розповів радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк.

"Головне питання полягає в тому, як на це відреагувати і швидко перекинути резерви", - наголосив він у коментарі Каналу 24.

Водночас представник ОП попередив про те, що країна-агресор РФ буде пробувати атакувати і на інших напрямках.

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"Тому що, володіючи перевагою в певному ресурсі, треба створювати додатковий тиск, зокрема інформаційно-психологічний. Безумовно, росіяни сьогодні атакують ще й Сумську область", - каже він.

При цьому співрозмовник нагадав, що Україна виглядає зовсім не так, як на початку повномасштабної війни. Українські військові, ГУР, Міноборони точно знають, куди ми рухаємося і що робимо.

"Я хочу наголосити, щоб ми не мали ні ілюзій, ні великого песимізму. У Росії справді є певні ресурсні переваги - це снаряди і КАБи. Проти цього важко працювати, якщо в нас взагалі немає паритетної кількості того, що має бути на полі бою. Але щойно Україна отримає додаткові снаряди, а вони вже надходять на лінію фронту, щойно матиме змогу контролювати повітря, то ситуація виглядатиме зовсім інакше", - попередив він.

Подоляк додав, що РФ уже понад рік хоче зламати нашу оборону на Донецькому напрямку, але в них нічого не виходить, тому зараз противник вирішив зосередитися на інших ділянках.

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Раніше в Силах оборони назвали напрямок удару РФ. Не виключений сценарій, за яким агресор може активізуватися на північному сході.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що росіян відкинули на сході. Накал бойових дій на сході залишається високим, наголосив Володимир Назаренко.

Як повідомлялося раніше, ударом HIMARS було обезголовлено полк "елітних" військ росіян. Підтверджено ліквідацію ще двох офіцерів РФ, яких "задвухсотили" на Донбасі.

Хто такий Михайло Подоляк Український політичний діяч, політтехнолог, журналіст, радник глави Офісу президента Володимира Зеленського. З початком повномасштабного вторгнення в Україну, брав участь в українсько-російських переговорах, пише Вікіпедія. Один з ключових спікерів ОП.

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