Російські окупанти сприймали період до виборів у США як вікно можливостей.

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Коротко:

Вибори в США не випправдали очікувань РФ

Ворог планує змінювати стратегію наступу

Наразі наступ окупантів стримують декілька факторів

Очікування Росії щодо американських виборів не виправдалися, ймовірно, на фоні цих подій ворог буде коригувати свої наступальні плани. Про це розповів військовий експерт Михайло Жирохов в етері Radio NV.

За його словами, окупанти сприймали період до виборів у США як вікно можливостей, сподіваючись на хаос у Штатах, який міг би сприяти їхньому подальшому просуванню.

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"Хаосу не сталося, громадянської війни не сталося у Сполучених Штатах. Зараз, я думаю, російське військове керівництво починає коригувати свої плани наступу і підбивати підсумки оцих шалених наступів останнього тижня. І вони будуть шукати (це такі ази військової стратегії) один напрямок, де вони будуть докладати зусилля найближчим часом", — пояснив Михайло Жирохов.

Водночас військовий експерт зазначив, що ворожий наступ окупаційних військ продовжується, але його вже починають стримувати два ключові фактори. Насамперед погіршення погодних умов заважає російським загарбникам швидко просуватися вперед. Крім того, починає здійснюватися зворотний процес перекидання ворожих військових підрозділів.

"Окупанти поступово починають частини з курського напрямку перекидатись на Донбас, тобто запущений зворотний процес, коли на Курськ йшли свіжі частини, а на Донбасі цього не було...", - підкреслив Жирохов.

Хто такий Михайло Жирохов? Михайло Жирохов – український історик та журналіст. Народився 19 листопада 1974 року в місті Комсомольске Донецької області. Автор близько 300 друкованих праць, які були опубліковані у виданнях України, Чехії, Сербії, РФ та інших країнах. Спеціалізується на конфліктах на пострадянському просторі та історії авіації, пише Вікіпедія.

Ситуація на фронті - останні новини

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Україна може втратити місто Курахове, яке наразі опинилося під загрозою оточення, заявив пресофіцер 33-ї ОМБр Назар Войтенко.

Аналогічну думку висловив Іван Ступак, він додав, що ситуація на Курахівському напрямку залишається складною. За словами експерта, Курахове наразі перебуває під серйозною загрозою.

Речниця оперативно-тактичного угруповання "Луганськ" Анастасія Бобовнікова інформувала, що ворог зібрав велике угруповання у районі Торецька. Туди увійшли мотострілецькі бригади та інші підрозділи, серед яких є і спецпризначенці Центрального військового округу. Ситуація на цьому напрямку ускладнюється з кожним днем.

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