"РФ позбавила мене сина": пронизливий пост харків'янки, яка втратила чоловіка і дитину при обстрілі

РФ обстрілює Харків з важкого озброєння / Фото Reuters

Мешканка Харкова, яка в результаті обстрілу міста окупантами РФ втратила чоловіка і піврічного сина, розповіла про трагедію, яка сталася 26 травня.

"Я тепер вдова і мама своєї єдиної дитини, буквально позавчора 26.05 я була мамою 2-х моїх чудових синів. Але РФ вирішила, що мені потрібно їх позбутися", — написала вона.

Перший снаряд РФ прилетів на другий поверх будівлі, в якому знаходилися клієнти, в тому числі і вона.

Люди кинулися на вулицю, але обстріли продовжилися. За словами жінки, її чоловік з сином на руках був в декількох кроках від неї, коли їх з ніг збив другий вибух.

В результаті вона отримала поранення. При цьому її чоловік загинув, а дитину відкинула вибуховою хвилею. Згодом його тіло знайшли рятувальники.

Постраждала харків'янка звернулася до людей, які залишаються в гарячих точках із закликом їхати і не піддавати себе і рідних ризику.

"Не думайте, що Ви особливі, як думала наша сім'я. Не думайте, що саме вас це не зачепить", — додала вона.

Обстріл Харкова окупантами

Нагадаємо, росіяни відкрили сильний вогонь по центру Харкову з гаубиць 26 травня.

Серед загиблих – 5-місячний малюк і його батько. Мати дитини потрапила до лікарні у важкому стані. Сім'я гуляла на вулиці на момент, коли почався обстріл. Вибухова хвиля була настільки сильною, що тіло дитини знайшли на даху під'їзду.

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