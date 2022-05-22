"Нацисти самі все розбомбили": Макаревич прокоментував розстріл еко-парку в Харкові рашистами

Артист пожартував над методами окупантів "звільняти" Україну.
Російський музикант, лідер гурту Машина времени Андрій Макаревич висловився про "визвольні " операції, які рашисти проводять серед мирного населення України та цивільних об'єктів.
Артист з початку повномасштабної війни в Україні критикує російську владу і справжній геноцид українського народу, який пропагандисти називають "спецоперацією".
Макаревичу здався шалено безглуздим той факт, що на початку війни війська рф обстрілювали "Фельдман Екопарк" - унікальний зоопарк в Харкові.
Коментуючи цю подію, музикант висміяв, як пропагандисти виправдовуються за бомбардування невійськових об'єктів.
"У Харкові [розбомбили - неценз.] унікальний зоопарк . Чи то спецоперація зі звільнення тварин, чи то нацисти-наркомани самі все розбомбили..." - написав Макаревич на своїй сторінці в Facebook.
читайте також"Торгують совістю": російський музикант висловився щодо "Z-артистів"
Раніше Андрій Макаревич опублікував рідкісний знімок з вечірки за участю Алли Пугачової і Бориса Гребенщикова.
Інші новини:
- Не рвіть, мама, глотку: дочку Ольги Сумської застукали на червоній доріжці в РФ
- Народний артист Росії Олександр Філіппенко одягнув вишиванку на знак підтримки України
- "Ви приїжджайте, море залишилося": Осадча зворушила щемливою історією маленького хлопчика з Маріуполя