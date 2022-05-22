"Нацисти самі все розбомбили": Макаревич прокоментував розстріл еко-парку в Харкові рашистами

Макаревич прокоментував обстріл зоопарку в Харкові / facebook.com/makarevichav

Російський музикант, лідер гурту Машина времени Андрій Макаревич висловився про "визвольні " операції, які рашисти проводять серед мирного населення України та цивільних об'єктів.

Артист з початку повномасштабної війни в Україні критикує російську владу і справжній геноцид українського народу, який пропагандисти називають "спецоперацією".

Макаревичу здався шалено безглуздим той факт, що на початку війни війська рф обстрілювали "Фельдман Екопарк" - унікальний зоопарк в Харкові.

Коментуючи цю подію, музикант висміяв, як пропагандисти виправдовуються за бомбардування невійськових об'єктів.

"У Харкові [розбомбили - неценз.] унікальний зоопарк . Чи то спецоперація зі звільнення тварин, чи то нацисти-наркомани самі все розбомбили..." - написав Макаревич на своїй сторінці в Facebook.

Макаревич прокоментував обстріл зоопарку в Харкові / facebook.com/makarevichav

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Раніше Андрій Макаревич опублікував рідкісний знімок з вечірки за участю Алли Пугачової і Бориса Гребенщикова.

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