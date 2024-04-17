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РФ готує нову масштабну провокацію проти України: у ГУР попередили українців

Юлія Закрепа
17 квітня 2024, 13:58
Кремль намагатиметься акцентувати увагу, що елітні українські спецпідрозділи беруть участь у бойових діях в Африці.
РФ готує нову масштабну провокацію проти України: у ГУР попередили українців
Росія готує масштабну кібератаку / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, unsplash

Головне управління розвідки України повідомило, що Кремль готує нову провокацію проти України. Вони хочуть звинуватити нашу державу у незаконному обігу західної зброї в Африці.

Як зазначається в ГУР, що на тлі послаблення позицій РФ та її проксі-сил на Африканському континенті, спецслужби Кремля готують чергову інформаційну спецоперацію, спрямовану проти нашої держави.

"Кремль намагатиметься звинуватити українських спецпризначенців у нібито використанні зброї іноземного походження під час бойових дій у Республіці Судан. Для цього російські пропагандисти планують оприлюднити в ЗМІ, зокрема у лівійських, замовні публікації та сфабриковані знімки "трофейної" зброї американського походження, раніше захопленої найманцями так званої ПВК "Ваґнер" під час війни в Україні", - наголосили у пресслужбі ГУР.

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Там також додали, що мета таких публікацій - дискредитація України та партнерів. А ще - звинувачення західних союзників у безконтрольному обігу зброї за участі України.

"Кремль намагатиметься акцентувати увагу, що елітні українські спецпідрозділи беруть участь у бойових діях в Африці в той період, коли Росія веде геноцидну війну в самій Україні. Водночас у звʼязку релігійними святами, що тривають у мусульманському світі, зокрема й у частині країн Африки, російські спецслужби були змушені фабрикувати необхідні фотоматеріали на території Білорусі. Підкреслюємо, що Україна та її Сили Оборони продовжують діяти виключно в межах міжнародного права та статуту ООН, з повагою до суверенітету всіх країн та не мають жодного стосунку до будь-яких незаконних дій, повʼязаних з незаконним обігом зброї", - заявили в українській розвідці.

Успішні операції ГУР

На початку повномасштабної війни 10 загін ГУР зустрів ворога в Гостомелі, де не дав ворогу створити плацдарм для захоплення Києва. Пізніше підрозділи ГУР брали участь у штурмі та зачистці міста й загалом вели активні бої за Київську область, де проводили диверсійні, розвідувальні і корегувальні операції.

У березні 2022 року Головне управління розвідки допомагало організовувати вертолітні рейди на "Азовсталь". Усього було 7 рейсів, у яких задіяли близько 16 вертольотів Ми-8 армійської авіації. Вдалося евакуювати 64 поранених, десантувати на підкріплення захисників Маріуполя 72 добровольців та доставити 30 тонн вантажу. Але під час операції було втрачено 3 борти.

8 травня 2022 року почалася десантна операція на острів Зміїний. Тоді група з декількох вертольотів висадила десант ГУР та "Альфи" СБУ на острів, де зав’язався бій з противником. Під час бою було прийнято рішення відступити з острова, усі 8 вертольотів без ушкоджень повернулися на місця базування.

Нагадаємо, що у ГУР розповіли, скільки винищувачів залишилось у Росії. за наявними даними ГУР, станом на березень 2024 року у складі повітряно-космічних сил збройних сил РФ перебуває близько 100 винищувачів Су-35.

У розвідці Британії попередили про нові атаки РФ по Україні. У Міністерстві оборони Великобританії повідомили, що Росія продовжить завдавати повітряних ударів по Україні, поки у неї будуть для цього засоби.

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