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РФ готує новий масований удар: українцям назвали ймовірну дату обстрілу

Олексій Тесля
18 серпня 2023, 18:20 оновлено 18 серпня, 19:26
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Окупанти здатні уражати будь-яку точку на території України, попередила Наталія Гуменюк.
ракета, ракетний удар
Україні загрожує новий ракетний удар РФ / Колаж: Главред, фото: t.me/V_Zelenskiy_official, Міноборони РФ

Російські окупанти можуть завдати нового масованого удару по території України на День Незалежності 24 серпня, заявила речник Сил оборони півдня Наталія Гуменюк.

"Така загроза залишається. Нагадаю, вони здатні уражати фактично будь-яку точку на території України", - підкреслила вона в ході брифінгу в медіацентрі Україна-Укрінформ.

Вона вважає, що відсутність зараз ракетоносіїв на службі може свідчити про підготовку до масованого удару 24 серпня.

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"А знаючи тяжіння нашого ворога до сакральних дат, цілком ймовірно, що якраз в цей період посиляться загрози і можливі масовані атаки, в тому числі з використанням надводних і підводних ракетоносіїв, стратегічної і тактичної авіації, ударних безпілотників", - заявила Гуменюк.

Вона також додала, що активність літаків МіГ, яка спостерігається протягом двох останніх діб, може свідчити про проведення попереднього злагодження ВПС, це також непряма ознака підготовки до атак.

Раніше повідомлялося про те, що ворог вдарив Кинджалами по Франківщині: у ЗСУ назвали ціль ракетної атаки РФ. Країна-агресор РФ вдарила чотирма аеробалістичними ракетами Х-47 Кинджал з чотирьох літаків МіГ-31к у п'ятницю, 11 серпня.

Хто така Наталія Гуменюк

Наталія Гуменюк – український військовослужбовець, капітан 1 рангу Державної прикордонної служби України, керівник об'єднаного пресцентру Сил оборони півдня України, який очолює з весни 2022 року.

Нагадаємо, раніше вибухи пролунали в Києві, Хмельницькій, Вінницькій області. Згодом влада Києва повідомила про падінні уламків на територію однієї з дитячих лікарень столиці в Оболонському районі. Також уламки були виявлені на вулиці Богатирській, де пошкоджено дах приватного будинку.

Пізніше стало відомо, що російська ракета вбила дитину. 11 серпня близько 10 години ранку російські військові здійснили обстріли аеробалістичними ракетами по інфраструктурі Івано-Франківської області.

Більше новин:

війна Росії та України ракетний удар Наталія Гуменюк
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