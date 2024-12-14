У Дніпрі прогримів вибух: є загиблий, серед поранених - поліцейські

Коротко:
- У Дніпрі пролунав вибух
- Внаслідок вибуху є поранені та загиблий
Сьогодні у Дніпрі, 14 грудня, пролунав вибух. У місцевому Telegram-каналі повідомили, що вибух не повʼязаний з ракетною атакою РФ, ймовірно, було підірвано автомобіль.
Згодом у Головному управлінні Національної поліції в Дніпропетровській області підтвердили, що в одному з центральних районів Дніпра пролунав вибух. Проте, чи було скоєно підрив авто, поки не повідомляється.
Внаслідок вибуху, за попередньою інформацією, загинула людина, є поранені, серед них - двоє поліцейських. Потерпілі доставлені до лікарні.
За даними поліції, подія сталася 14 грудня близько 14:45. Наразі на місці події працює слідчо-оперативна група поліції, вибухотехніки, криміналістична лабораторія та всі профільні служби.
Наразі встановлюються обставини вибуху, після чого буде надана правова кваліфікація події.
Оновлено 17:18
РБК-Україна з посиланням на власні джерела повідомляє, що вибух у Дніпрі був терактом. В результаті інциденту загинув військовий.
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Нагадаємо, Служба безпеки України створила чат-бот, через який можна повідомляти про спроби окупантів завербувати українців. Чат-бот створений у Telegram, оскільки цю соцмережу ворог найчастіше використовує для того, щоб залучити українців, а особливо молодь і неповнолітніх, до підпалів автомобілів ЗСУ, приміщень ТЦК, мінувань, різноманітних диверсій і терактів.
Нещодавно контррозвідка СБУ викрила організатора схем для ухилянтів на співпраці з ФСБ РФ. Співробітники СБУ затримали зловмисника в серпні поточного року, коли він у ластах намагався переплисти ділянку річки Дніпро на кордоні з Білоруссю, щоб потім дістатися до РФ.
Як писав раніше Главред, Служба безпеки України затримала посадовця "Укренерго", який виправдовував воєнні злочини РФ та заперечував державність України. Згідно з даними розслідування, під час телефонних розмов із друзями фігурант передавав їм інформацію про наслідки ракетних, і дронових атак на українські енергетичні об'єкти.
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