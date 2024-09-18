РФ готова бити по Україні: названо точні терміни й цілі нової масованої атаки

Часу з дня попередньої атаки РФ минуло вже багато, нагадав Роман Світан.

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РФ може завдати нового удару по Україні / Колаж: Главред, фото: скріншот, Генштаб ЗСУ

Для підготовки до нового масованого удару по Україні країні-агресору РФ потрібно приблизно десять днів. Нова атака може відбутися зовсім скоро, заявив військовий експерт Роман Світан.

"На підготовку їм потрібно 10 днів, а часу від попередньої атаки минуло вже багато. Технічно росіяни готові", - наголосив він у коментарі Каналу 24.

Водночас експерт не виключає, що нового удару РФ може завдати 25 вересня під час візиту президента Володимира Зеленського до США, де він перебуватиме в Генасамблеї ООН.

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Він нагадав, що РФ уже завдавала ударів під час поїздок керівництва України за кордон і не виключив, що ворог захоче зірвати інформаційний порядок денний і перекрити новини зі США негативом про новий обстріл.

Світан додав, що ГУР і СБУ намагаються завдавати ударів по аеродромах РФ, де базуються стратегічні бомбардувальники, щоб зірвати підготовку окупантів до обстрілів. Під час таких атак пошкоджувати можна не лише літаки, які безпілотникам важко знайти і вразити.

"Ціллю можуть бути спеціальна інженерна служба, яка готує російські ракети для виконання бойових завдань, а також склади ракет і палива", - резюмував він.

Хто такий Роман Світан Світан Роман (4 січня 1964, м. Макіївка Донецької області) – український військовий льотчик-інструктор, полковник запасу, який пройшов через полон у 2014 році, працював радником керівника Донецької ОДА Сергія Тарути. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року став одним із провідних військових експертів на українських телеканалах та інших медіа, пише Вікіпедія.

Раніше повідомлялося, коли очікувати наступного масованого ракетного удару РФ. Інтервали між обстрілами з боку росіян значно зменшилися.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що Росія вночі завдала масованого удару ракетами та "Шахедами". Загарбники запустили по Україні чотири ракети та 35 дронів "Шахед".

Як повідомлялося раніше, були названі ймовірні цілі для нових атак російськими ракетами.

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