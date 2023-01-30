РФ є чим наступати, "заліза" вистачає: експерт дав тривожний прогноз

Ракетні удари не припиняться, поки в Україні тривають військові дії, вважає Олександр Кочетков.

Олександр Кочетков / Главред

Росія перейшла до формату війни на виснаження, проте такий варіант проти провідних країн світу – це гарантований програш, заявив політичний аналітик Олександр Кочетков.

Проте, в Росії прийняли ряд рішень і розпоряджень про інтенсифікацію виробництва військової продукції та обмундирування, розповів він в ході чату в Главреде.

За його словами, РФ виробляє (на місяць, - ред.) близько 50-70 більш-менш сучасних ракет.

"Плюс вони додають безпілотники, щоб ускладнити завдання ППО. На такі відносно масові удари раз на два тижні вони здатні за рахунок власного виробництва. Так що ці удари не припиняться, поки у нас тривають військові дії. Не можна говорити, що у Росії закінчаться ракети", - зазначив експерт.

Він каже, що гіперзвукові ракети Кинджал є в РФ в невеликій кількості, і Москва береже їх для реального зіткнення з НАТО.

У той же час, за словами співрозмовника, росіяни виробляють і розконсервують танки, трохи їх модернізуючи: "Тобто вони будуть стріляти по наших позиціях, прикривати свою наступаючу піхоту, і плювати, якого року випуску цей танк".

"Також у Росії є певні запаси авіації. Їй є чим наступати, але цього недостатньо, щоб забезпечити перелом у війні", - упевнений він.

Хто такий Олександр Кочетков Олександр Кочетков – аналітик, політтехнолог, іміджмейкер. У минулому інженер-конструктор КБ "Південне" і заступник керівника пресслужби президента України.

Експерт упевнений, що Росії потрібно завдати такої військової поразки, щоб там почалися проблеми в суспільно-політичному устрої, "щоб регіони почали розбігатися в різні боки, щоб народ почав бухтіти, що жерти нічого".

"А кількість "заліза" дозволяє Росії воювати ще довго, на жаль", - додав Кочетков.

Раніше Кочетков заявив, що єдиний фактор, який може змусити НАТО вступити у війну – це спроба Росії використовувати ядерну зброю.

"Про наслідки такого кроку Росію вже попередили і офіційно, і неофіційно. Якщо США і НАТО в цілому помітять ознаки підготовки до використання тактичної ядерної зброї, вони залишають за собою право завдати і удар у відповідь, і попереджувальний удар за допомогою високоточної зброї, яка знищить стартові позиції, командні пункти, будь — який бункер", - заявив він.

Експерт упевнений, що на Заході існує кілька позицій щодо надання Україні озброєнь для захисту від РФ.

Позиція Великобританії полягає в тому, що потрібно якомога швидше надати Україні зброю, причому більш сучасну, в тому числі наступальну, щоб завдати Росії швидкий розгром, вважає він.

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