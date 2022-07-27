РФ помститься: Жданов розповів про наслідки знищення Антонівського мосту

Увечері 26 липня повідомлялося, що ЗСУ знищили Антонівський міст / Фото УНІАН, ua.depositphotos.com

Військовий експерт Олег Жданов прокоментував імовірне знищення або виведення з ладу Антонівського мосту в окупованому Херсоні.

Жданов підтвердив, що ЗСУ здійснили обстріл Антонівського мосту. За його словами, по об'єкту було нанесено удари, але ступінь пошкоджень поки невідома.

"Його знищення є першочерговим завданням для подальшого вибивання противника з правого берега Дніпра та звільнення Херсона. Неможливість використовувати Антонівський міст сильно ускладнить логістику противнику, що не дозволить їм повною мірою підживлювати свої угруповання навколо Херсона", - написав Жданов у Telegram.

Експерт пояснив, що якщо міст був знищений або виведений з ладу на тривалий термін, то окупанти в найближчі дні посилять ракетні удари по цивільних об'єктах України. Тому Жданов закликає українців не нехтувати повітряними тривогами.

Зазначимо, 23 липня повідомлялося, що українські військові взяли під вогневий контроль Антонівський міст.

Увечері 26 липня херсонські телеграм-канали повідомили про вибухи в окупованому Херсоні. Зокрема, нібито було завдано удару по Антонівському мосту. Повідомлялося, що ЗСУ знищили Антонівський міст. Поки офіційного підтвердження інформації немає. Також наслідки і масштаби руйнувань невідомі.

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