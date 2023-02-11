РФ атакує Україну дронами-камікадзе: в декількох областях гучно, вже є збиті "шахеди"

У трьох областях дуже гучно – працює ППО. Повідомляють, що вже є збиття.

РФ атакує Україну дронами-камікадзе/ pixabay.com, Telegram

Країна-агресорка Росія знову атакувала Україну дронами-камікадзе. Найбільша загроза ударів "шахедами" зберігається на сході та півдні нашої держави. Так, через дрони повітряна тривога була оголошена у Запорізькій та Дніпропетровській області.

Про "шахеди" на території області повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. Він написав у Telegram, що є загроза атаки такими дронами і закликав мешканців регіону пройти в укриття.

Про небезпеку також попередили голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук і очільник Нікопольської РДА Євген Євтушенко. Лукашук написав, що "шахеди" заходять з півдня.

У моніторингових групах в Telegram також повідомляється, що є загроза ударів дронами у Запоріжжі та області.

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