Почалася атака дронів: українців попередили про загрозу нових ударів

Голова Нікопольського рову Євген Євтушенко заявив, що окупанти знову запускають БПЛА "Шахед".

Дрони-камікадзе / "Новини Миколаєва", Telegram

Увечері, 10 лютого, російські окупанти запустили по території України безпілотні літальні апарати.

"Увага! У Дніпропетровській області повітряна тривога. У напрямку області рухаються "Шахеди", - йдеться в повідомленні голови Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.

Жителів закликають перейти в укриття.

Глава Миколаївської ОВА Віталій Кіма також заявив про атаку дронів у його регіоні.

"У нас "балалайки" в області літають. Увага", - йдеться в повідомленні.

Голова Нікопольського рову Євген Євтушенко заявив, що окупанти знову запускають БПЛА "Шахед".

"Можливі прольоти над територією району і звуки роботи ППО", - заявив Євтушенко.

Масовий ракетний удар по Україні 10 лютого

10 лютого російські загарбники завдали по Україні масованого ракетного удару.

У Львівській області російська ракета впала біля автобусної зупинки. Сталося це біля села козлів Золочівського району. Ракета не вибухнула, рух транспорту там перекрили.

У Хмельницькій області 10 лютого є потрапляння в об'єкт критичної інфраструктури. При цьому, за попередніми даними, силам ППО вдалося збити одну російську крилату ракету і один дрон-камікадзе.

У Харкові зафіксовано 10 прильотів, у Дніпропетровській області збили 2 дрони-камікадзе, а по Запоріжжю за годину запустили 17 ракет.

Як повідомив Валерій Залужний, солдати і офіцери ЗСУ ввечері 9 лютого і вранці-вдень 10 лютого знищили 61 крилату ракету і п'ять безпілотників російських окупантів.

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