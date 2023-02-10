Почалася атака дронів: українців попередили про загрозу нових ударів

Увечері, 10 лютого, російські окупанти запустили по території України безпілотні літальні апарати.
"Увага! У Дніпропетровській області повітряна тривога. У напрямку області рухаються "Шахеди", - йдеться в повідомленні голови Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.
Жителів закликають перейти в укриття.
Глава Миколаївської ОВА Віталій Кіма також заявив про атаку дронів у його регіоні.
"У нас "балалайки" в області літають. Увага", - йдеться в повідомленні.
Голова Нікопольського рову Євген Євтушенко заявив, що окупанти знову запускають БПЛА "Шахед".
"Можливі прольоти над територією району і звуки роботи ППО", - заявив Євтушенко.
Масовий ракетний удар по Україні 10 лютого
10 лютого російські загарбники завдали по Україні масованого ракетного удару.
У Львівській області російська ракета впала біля автобусної зупинки. Сталося це біля села козлів Золочівського району. Ракета не вибухнула, рух транспорту там перекрили.
У Хмельницькій області 10 лютого є потрапляння в об'єкт критичної інфраструктури. При цьому, за попередніми даними, силам ППО вдалося збити одну російську крилату ракету і один дрон-камікадзе.
У Харкові зафіксовано 10 прильотів, у Дніпропетровській області збили 2 дрони-камікадзе, а по Запоріжжю за годину запустили 17 ракет.
Як повідомив Валерій Залужний, солдати і офіцери ЗСУ ввечері 9 лютого і вранці-вдень 10 лютого знищили 61 крилату ракету і п'ять безпілотників російських окупантів.
Читайте також:
- "Загроза дуже велика": глава Європарламенту закликала дати Україні винищувачі і далекобійні ракети
- Україна стала ближчою до отримання винищувачів і далекобійних ракет-Єрмак
- Україна готова вдарити по військах РФ у Криму далекобійними ракетами Британії - The Times