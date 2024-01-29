Вночі РФ вдарила по Україні дронами і 'Шахедами': перші подробиці

Сили ППО знищили вісім дронів у кордонах Миколаївської, Дніпропетровської, Хмельницької та Рівненської областей.

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Дрони збивали в чотирьох українських областях / Колаж: Главред, фото: t.me/SJTF_Odes

У ніч на 29 січня російські окупанти атакували Україну за допомогою дронів і ракет. Сили ППО знищили вісім ворожих "Шахедів".

Як повідомили Повітряні сили ЗСУ, країна-агресор Росія застосувала для удару вісім ударних БпЛА типу "Shahed-136/131", одну ракету "Іскандер-М", три ракети С-300 по Донбасу.

Силами та засобами Повітряних Сил знищено вісім дронів у межах Миколаївської, Дніпропетровської, Хмельницької та Рівненської областей.

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Знищено вісім "Шахедів" / Фото: t.me/kpszsu

У Силах оборони Півдня уточнили, що вночі РФ ще раз атакувала південні регіони дронами-камікадзе.

У Миколаївській області підрозділами ППО збито 4 БпЛА типу "Shahed-131/136"

Унаслідок падіння уламків збитих дронів пошкоджено адміністративну будівлю, навчальний заклад і будівлі в приватному секторі. Пожежі не виникали. Постраждалих немає.

Як повідомляв Главред, у ніч на 28 січня запустила по Україні вісім дронів "Шахед" і п'ять ракет. Є влучання, зокрема, у промисловий об'єкт у Полтавській області.

Нагадаємо, у РФ конструкторське бюро "Стратим" запустило виробництво бюджетного аналога іранського дрона-камікадзе Shahed. Новий БпЛА називається "Ястреб". Його дальність польоту - 350 км, а бойова частина - 800 кг. Безпілотник буде використовуватися для нової тактики обстрілів України.

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