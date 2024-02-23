Хата згоріла дотла: на Сумщині ворожий "Ланцет" вбив родину з п'ятьох людей

Внаслідок влучання ворожого дрона будинок повністю зруйнувався і згорів. На момент атаки в ньому були п’ятеро людей.

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На Сумщині ворожий "Ланцет" вбив родину з п'ятьох людей/ колаж: Главред, фото: Facebook Новослобідська сільська рада, dancor.sumy.ua

У Сумській області в селі Нова Слобода попрощалися з цілою родиною, яку вбив ворожий дрон "Ланцет" під час атаки рано-вранці 20 лютого. Безпілотник російських окупантів влучив у приватний будинок, де на той момент перебували п’ятеро людей.

Від вибуху будинок зруйнувався, розлетівся навіть фундамент будівлі, а на її місці утворилася вирва. Внаслідок влучання спалахнула пожежа. Деталі про родину, яка загинула в цьому будинку внаслідок удару окупантів, розповів OBOZ.UA.

Через ворожу атаку на місці загинули 61-річна Людмила Биваліна, її сини: 39-річний Олексій та 38-річний Сергій. Також загинули 91-річна Єфросинія Новікова і 69-річна Галина Радченко.

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Онук вижив, тому що був у монастирі

Як розповів заступник сільського голови Нової Слободи Сергій Скрипченко, загибла Галина Радченко – дальня родичка сім’ї, яка приїхала до Биваліних разом з 20-річним онуком.

"У Людмили Биваліної залишилися ще син та дочка. Вони давно живуть у Києві, у кожного – свої сім'ї. Галина Радченко доводиться родичкою дружині сина, вона приїхала сюди разом із 20-річним онуком. Спочатку вони оселилися в будинку в Людмили. А навесні збиралися відремонтувати та переселитися до іншого будинку. Але не встигли", – розповів Скрипченко.

Онук загиблої Радченко у момент атаки перебував в монастирі, який розташований в іншому населеному пункті, тому лишився живий.

Серед загиблих також 91-річна Єфросинія Новікова – Людмила Биваліна доглядала її, тому що її рідна дочка захворіла.

За словами місцевих жителів, загибла сім’я була простою. Людмила Биваліна була на пенсії та займалася господарством, а її сини підробляли у місцевих жителів по селу, зокрема, допомагали односельчанам з городами. Іноді вони їздили до інших районів на заробітки.

Село за 6 кілометрів від російського кордону

Село Нова Слобода розташоване всього за 6 кілометрів від кордону з країною-агресоркою Росією, тому воно часто зазнає обстрілів. Але тут вперше стається така трагедія, коли загинула ціла родина.

Станом на цей час багато місцевих мешканців уже покинули село. Залишаються у цьому населеному пункті здебільшого люди похилого віку, які не хочуть покидати своє село.

Удари ракетами і дронами по Україні

Нагадаємо, у ніч на 22 лютого окупанти атакували Україну "Шахедами". Силам ППО вдалося знищити вісім безпілотників у межах Полтавської, Дніпропетровської, Запорізької та Харківської областей.

У ніч на 23 лютого РФ вдарила "Шахедом" по багатоповерхівці в Дніпрі. Повідомлялося про багатьох травмованих. Загинуло дві людини.

Нагадаємо, у Повітряних силах повідомили, що у ніч на 23 лютого російські окупанти атакували Україну десятками дронів і шістьма ракетами різних типів. Вночі сили ППО збили 23 з 31"Шахеда" .

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