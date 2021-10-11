Дитину перетворили на "слугу" та няньку: спливли моторошні деталі вбивства школярки на Закарпатті

Дівчинка загинула в результаті жорстокого побиття вітчимом-кримінальником / скріншот

Від того, що загибла в селі Паладь-Комарівці на Закарпатті внаслідок побиття вітчимом-кримінальником Сергієм 10-річна Майя страждає від насильства, знали багато людей.

Місцеві жителі кажуть, що дівчинка була залякана і всього боялася. Батьки зробили її нянькою для менших, прибиральницею в будинку і доглядальницею за кроликами, йдеться в сюжеті ТСН. Вона часто пропускала уроки. А в школі поясненням мами дитина постійно хворіє, вірили на слово.

Класна керівниця запевняє, хотіла, щоб з Майєю поговорив шкільний психолог, але не встигла. Мабуть до того психолога було дуже далеко йти.

Зазначається, що соціальні служби вчасно не відреагували на сигнали рідного батька дитини про жорстоке поводження.

Востаннє - за тиждень до смерті своєї доньки батько Маї звернувся вже до обласної соціальної служби в Ужгороді. На прийомі він повідомив, що дитину змушують багато працювати, доглядати за іншими дітьми і б'ють.

Реклама

Журналісти кажуть, що про жахливу ситуацію, в якій перебуває дитина, в службі у справах дітей виявляється знали давно. І не тільки вони, а й ювенальна поліція. При цьому соцслужби шукали транспорт, щоб приїхати на місце, однак відклали поїздку через вихідні.

"Врятувати дівчинку не приїхав ніхто. А вранці 3 жовтня - Майя померла від побоїв. За словами сусідів, стільцем по голові", - додали автори матеріалу.

Раніше повідомлялося, що в Закарпатській області 34-річний чоловік побив свою 10-річну прийомну дочку, а вранці знайшов дитину на ліжку без ознак життя. Як з'ясувало слідство, мати дівчинки на момент скоєння злочину була вдома.