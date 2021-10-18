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"Руйнують мінські домовленості": Кулеба жорстко поскаржився ЄС на Росію

18 октября 2021, 21:53
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Російська Федерація як держава-окупант продовжує систематичні грубі порушення прав людини, сказав Кулеба.

Дмитро Кулеба
Дмитро Кулеба і Еймон Гілмор / МЗС України

Глава міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба провів зустріч зі спецпредставником ЄС з прав людини Еймоном Гілмором.

Як повідомляє пресслужба МЗС в ході бесіди обговорювалася ситуація з ОБСЄ на Донбасі, яку Росія використовує для руйнування мінських угод.

Кулеба і Гілмор обговорили ситуацію з правами людини на тимчасово окупованих територіях України.

"Російська Федерація як держава-окупант продовжує систематичні грубі порушення прав людини в тимчасово окупованому Криму", - сказав глава МЗС.

Він підкреслив, що особливим репресіям піддаються кримські татари, журналісти та представники релігійних організацій. Як тиск на них російська влада використовує антитерористичне законодавство.

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Кулеба закликав спецпредставника ЄС посилити тиск на Росію для звільнення українців яких російська влада незаконно утримує за ґратами.

Глава МЗС відзначив першого заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джелялова, позаштатного журналіста Радіо Свобода Владислава Єсипенка та інших.

"Росія зухвало перешкоджає діяльності Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ, співробітники якої зараз фактично стали заручниками в Донецьку. Такі дії руйнують Мінські домовленості, суперечать зобов'язанням РФ в ОБСЄ", - додав Кулеба, розповідаючи про ситуацію на Донбасі.

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Міністр запросив Гілмора відвідати під час наступного візиту в Україну адміністративний кордон з Кримом. У пресслужбі МЗС зазначили, що спецпредставник ЄС прийняв запрошення.

Ситуація з ОБСЄ на Донбасі

ОБСЄ призупинила свою місію з моніторингу на Донбасі. До такого рішення представники організації вдалися через міркування безпеки. Так, протягом останніх кількох днів під готелем, де проживають члени місії ОБСЄ, проходить "акція протесту", організована окупантами.

У Міністерстві закордонних справ України розповіли, що Росія на засіданні Постійної ради ОБСЄ відмовилася підтримувати продовження мандата місії ОБСЄ на російських пунктах пропуску через державний кордон Гуково і Донецьк після 30 вересня.

У США не впевнені в тому, які у РФ плани щодо України і щодо виконання міжнародних зобов'язань державою. Американські дипломати заявили про це у зв'язку з відмовою в продовженні країною-агресором мандата місії ОБСЄ на російських пунктах пропуску через державний кордон Гуково та Донецьк.

viber
ОБСЄ МЗС України Дмитро Кулеба
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