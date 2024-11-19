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Дозвіл на удари та розмова Шольца з Путіним, ймовірно, не випадкові - Жданов

Марія Николишин
19 листопада 2024, 04:30
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Можливо, зараз йде гра на підвищення ставок.
Дозвіл на удари та розмова Шольца з Путіним, ймовірно, не випадкові - Жданов
Дозвіл США на удари по РФ / колаж: Главред, фото: УНІАН

Головне із заяви експерта:

  • Дозвіл США на удари по РФ нічого не змінить, якщо не буде ракет
  • Він може бути частиною гри на геополітичному рівні

Військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов розповів, що зміниться, якщо Україні дійсно дозволять бити вглиб Росії.

Він зауважив, що дозвіл бити вглиб Росії, по Курській області, вирішить тільки одну проблему, та й то якщо Україні дадуть ракети.

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"Адже дозвіл-то, може, і є, але ракет немає! Востаннє нам поставляли ATACMS ще влітку, коли було завдано ударів по Криму із застосуванням саме цих ракет", - сказав він в інтерв’ю Главреду.

За його словами, поки ракет немає, сам дозвіл нічого не змінить.

"Якщо нам дадуть ці ракети, для Курської області - хоча б десяток, то це допоможе нам утримувати цю територію з меншими втратами і більшою гарантією того, що нас звідти не виб'ють до початку переговорів. Важливо ж те, що, поки українські війська перебувають у Курській області, у Путіна немає шансів заявити про "мир в обмін на території"", - наголошує експерт.

Дозвіл на удари та розмова Шольца з Путіним, ймовірно, не випадкові - Жданов
ATACMS / Інфографіка: Главред

Жданов також припустив, що повідомлення про дозвіл бити вглиб Росії - скоріше, частина великої гри на геополітичному рівні.

"Спочатку був дзвінок Шольца Путіну, причому Шольц подзвонив не з власної ініціативи - дзвінок був узгоджений. Шольц висловив Путіну колективну позицію Заходу: треба припиняти війну і виводити війська з України. Зрозуміло, що для Путіна це не варіант, і він влаштував нам спочатку рекордний шахедний удар із використанням 145 "шахедів", а потім - масований ракетний удар. У відповідь на це ми почули нібито дозвіл США бити по території Росії", - додає він.

Експерт також висловив думку, що, ймовірно, таким чином, йде гра на підвищення ставок з обох сторін.

"Мабуть, не можуть домовитися або про умови припинення вогню і початку переговорного процесу, або взагалі про умови підсумків цієї війни: де треба зупинитися, кому куди відійти, що за ким залишиться", - підсумував Жданов.

Дозвіл на удари вглиб РФ - що відомо

Нагадаємо, як повідомляв Главред, високий представник ЄС з питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель підтвердив надання Україні дозволу на удари далекобійними ракетами від США по країні-агресору Росії.

Радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк заявив, що країни-партнери України на офіційному брифінгу повинні прямо заявити, що в межах міжнародного права Україна має повне право воювати в контрвійні, а це робить будь-які удари по території Росії юридично та фактично законними.

Також повідомлялось, що рішення США зняти обмеження на використання Україною західної зброї для ударів углиб РФ не в останню чергу спрямоване на стримування КНДР від відправки на війну додаткових військ.

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Хто такий Олег Жданов

Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовик, полковник запасу ЗСУ, український військовий експерт.

З 2016 року часто пише статті в українській, російській, білоруській та іракській пресі. Відкрив власний ютуб-канал, у якому випускає відео з аналітикою бойових дій, де має понад 900 тисяч підписників та 63 млн переглядів, пише Вікіпедія.

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війна в Україні Олег Жданов війна Росії та України Удари вглиб РФ
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