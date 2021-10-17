"Розірвали і з'їли": у Харкові п'ять собак загризли на смерть пенсіонерку

Господиня залишила вихованців в будинку і пішла, а собаки накинулися на літню жінку.
В Харкові сталася трагедія - у приватному домоволодінні собаки бійцівських порід загризли на смерть жінку похилого віку.
Як повідомили у відділі комунікації поліції Харківської області, інформація про подію надійшла в суботу ввечері, 16 жовтня.
Жертвою виявилася 81-річна пенсіонерка, яку загризли собаки.
Зазначається, що тіло нещасної виявила сусідка. Поліція встановила, що жінка разом з дочкою утримувала вдома п'ять собак бійцівської породи.
Відомості про те, що трапилося внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 115 (умисне вбивство) КК України з позначкою нещасний випадок.
У соцмережах розкрили деталі трагедії в Харкові
Додамо, що в соцмережах публікуються фото з місця трагедії. За даними Telegram-каналу Труха, трагедія сталася на вулиці Колонній.
"Сьогодні 5 мастифів розірвали і з'їли 80-річну жінку. Господиня собак залишила в будинку свою матір і пішла. Собаки порвали і почали жувати жертву", - йдеться в повідомленні.
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Дівчина і хлопець вирішили прогулятися по італійському лісі після пікніка. Саме тоді на пару напала зграя. Хлопець Симони зрештою втік, поки нещасну вбивали собаки.