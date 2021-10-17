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"Розірвали і з'їли": у Харкові п'ять собак загризли на смерть пенсіонерку

17 октября 2021, 08:33

Господиня залишила вихованців в будинку і пішла, а собаки накинулися на літню жінку.

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У Харкові жінка загинула від іклів собак / hk.npu.gov.ua

В Харкові сталася трагедія - у приватному домоволодінні собаки бійцівських порід загризли на смерть жінку похилого віку.

Як повідомили у відділі комунікації поліції Харківської області, інформація про подію надійшла в суботу ввечері, 16 жовтня.

Жертвою виявилася 81-річна пенсіонерка, яку загризли собаки.

Зазначається, що тіло нещасної виявила сусідка. Поліція встановила, що жінка разом з дочкою утримувала вдома п'ять собак бійцівської породи.

Відомості про те, що трапилося внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 115 (умисне вбивство) КК України з позначкою нещасний випадок.

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/ hk.npu.gov.ua

У соцмережах розкрили деталі трагедії в Харкові

Додамо, що в соцмережах публікуються фото з місця трагедії. За даними Telegram-каналу Труха, трагедія сталася на вулиці Колонній.

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/ t.me/truexanews

"Сьогодні 5 мастифів розірвали і з'їли 80-річну жінку. Господиня собак залишила в будинку свою матір і пішла. Собаки порвали і почали жувати жертву", - йдеться в повідомленні.

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/ t.me/truexanews

Читайте такжеУ Кривому Розі невідомі розстріляли собак зоозахисника прямо у нього у дворіНагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в італійському місті Сатріано на 20-річну дівчину напала зграя бездомних собак під час романтичного пікніка зі своїм коханим. Від отриманих укусів та інших травм вона померла в лікарні.

Дівчина і хлопець вирішили прогулятися по італійському лісі після пікніка. Саме тоді на пару напала зграя. Хлопець Симони зрештою втік, поки нещасну вбивали собаки.

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