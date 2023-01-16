"Косорукі промазали": Філатов розповів, куди летіла російська ракета, яка влучила в будинок у Дніпрі

Будинок, в який потрапила російська ракета, складався з 16 під'їздів, а всього в ньому проживало близько 1700 жителів.

Філатов, наслідки вибуху в Дніпрі / скріншот YouTube

Мер Дніпра Борис Філатов озвучив версію, куди насправді цілилася в Дніпрі Росія, ракета якої зруйнувала дев'ятиповерхівку і вбила понад 35 осіб.

В ефірі Radio NV він зазначив, що через Дніпро знаходиться Придніпровська теплостанція.

"Як версію можна розглядати, що вони повинні були потрапити в нашу Придніпровську теплостанцію. Але ви ж розумієте, що таке Х-22: це вбивця авіаносців, ракета, яка стріляє, як то кажуть, по площах. Ці косорукі скоти промазали, ракета пролетіла повз, залетіла через Дніпро і потрапила в житловий будинок", - підкреслив Філатов.

Ракетний удар по Дніпру 14 січня

У суботу, 14 січня, під час масштабної тривоги російські військові потрапили в багатоквартирний будинок у Дніпрі.

Будинок, в який потрапила російська ракета, складався з 16 під'їздів, а всього в ньому проживало близько 1700 жителів.

В результаті попадання російської ракети понад 1000 жителів залишилися без житла, сказав заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко.

Журналіст Главреда побував на місці російської атаки в Дніпрі. Там продовжують працювати рятувальники. Щогодини там проводять "хвилину тиші", щоб послухати, чи доносяться звуки з-під завалів.

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