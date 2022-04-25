УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Війна

Моторошна вода та тварини: лікар розповів, чому ще небезпечно повертатися до Ірпеня

25 квітня 2022, 04:20

У звільненому Ірпені, Бучі та інших населених пунктах люди потроху почали повертатися до життя.

Ірпінь, війна
Чому небезпечно поки що повертатися в Ірпінь / Фото Reuters

Лікар з Ірпеня пояснив, чому не варто поки повертатися у звільнені селища в Київській області - населені пункти зіткнулися з новими проблемами - це боєприпаси, тварини зі зміненою поведінкою і погана вода.

У звільненому Ірпені, Бучі та інших населених пунктах люди потроху почали повертатися до життя. Почали ремонтувати комунікації, підвозити продукти, працюють різні служби. Однак проблем там поки що ще дуже багато, пише Zaborona.

Про кількість замінованих ділянок постійно попереджають поліція і влада населених пунктів. І захована розтяжка може бути в будь – якому місці - від кущів до предметів в уцілілих квартирах і будинках.

Збожеволілі тварини

Ще про одну проблему розповів тимчасово виконує обов'язки заступника головного лікаря поліклініки Ірпеня Георгій Сердечний. Він повідомив, що після звільнення міста від окупантів для місцевих жителів стали проблемою тварини.

"Кілька десятків людей на день зверталися в перші дні, і досі звертаються. Бувало прямо біля будинків зграя нападала на жителів", - розповів Сердечний.

Він додав, що вирішити проблему швидко не вийде, так як поліція і місцева влада зараз завантажені іншими завданнями, а для вилову собак потрібно запустити складний бюрократичний процес.

Як пояснив голова правління Української природоохоронної групи Олексій Василюк, тварини агресивні через брак їжі. Тим більше, що багато собак встигли покуштувати людської плоті під час військових дій.

"Собакам нічого їсти, вони конкурують між собою за будь-яку їжу. Ситуація, коли зараз з'явиться багато агресивних до людей бродячих собак, суттєва. Рівень агресії дійсно може бути високий", - зазначив експерт.

У деяких населених пунктах може виникнути проблеми з біженством. Через те, що багато тварин залишилося просто на вулицях. Собаки можуть кидатися на людей не стільки з голоду, скільки від переляку. Вони намагаються захищатися від усього, що є навколо них і можуть навіть кусати один одного й самі себе.

Погана вода

У містечках спостерігається велика проблема з питною водою, і місцеві жителі вже почали хворіти на різні захворювання.

"Багато захворювань зараз викликані неякісною питною водою. В районі її просто немає. А та вода, яку люди з колодязів набирають, її якість навіть візуально помітно: вона жовта, коричнева", - підкреслив Серцевий.

Через потужні вибухи і гул артилерії земля здригалася з такою силою, що з дна колодязів піднімався мул і він й досі не осів. У колодязях часто ховалися люди разом з тваринами. Тому місту потрібно терміново встановити спеціальні фільтри для води з знезаражувальними реагентами.

Скрізь розкидані боєприпаси

"Було близько десятка цивільних, поранених від розриву боєприпасів. Приходили в свої будинки, бачили, що щось лежить, піднімали і вибухали",-додає медик.

Крім того, вже є випадки про підриви автомобілів на узбіччях. А специ повідомляли, що вибухівки, розтяжки, невеликі снаряди можуть бути абсолютно в будь – якому місці - від кущика у дворі до запасів картоплі.

Жителів просять бути дуже уважними, обережними та обачними на тих територіях, де були окупанти.

Читайте також:

viber
Ирпень Буча військова агресія РФ новини України
Реклама
Популярне
Астролог розповіла, коли війна в Україні закінчиться і буде підписаний мирний договірАстролог розповіла, коли війна в Україні закінчиться і буде підписаний мирний договір Привітання з Великоднем: душевні картинки і листівки до світлого святаПривітання з Великоднем: душевні картинки і листівки до світлого свята Прикмети на 23 квітня: що не можна робити у Велику суботу і як уберегтися від бідиПрикмети на 23 квітня: що не можна робити у Велику суботу і як уберегтися від біди ЗСУ від Харкова до Херсона можуть завдати удару по армії РФ - на ворога очікує операція "Цитадель"ЗСУ від Харкова до Херсона можуть завдати удару по армії РФ - на ворога очікує операція "Цитадель" З 300 вижили всього 60: ЗСУ розгромили батальйон окупантів, який тільки перекинули в УкраїнуЗ 300 вижили всього 60: ЗСУ розгромили батальйон окупантів, який тільки перекинули в Україну
Підтримайте Главред

Останні новини

04:50

Долар по 35 гривень: з'явився несподіваний післявоєнний валютний прогноз

04:20

Моторошна вода та тварини: лікар розповів, чому ще небезпечно повертатися до Ірпеня

03:40

Україну накриє неймовірна спека: синоптики назвали найтепліший день тижняВідео

03:08

Адольф і Єва: чому обручка у коханки Путіна Кабаєвої - хороший знак для України

02:37

Військовий експерт розповів, які проблеми у Росії з наступом на ДонбасіВідео

Реклама
02:07

Тактика шоку і трепету не спрацювала: Арестович пояснив, як Україна вистояла в перші дні війниВідео

01:31

Путін допустив 3 помилки наступаючи на Донбас і південь України: тепер він залишиться без армії - експерт

00:51

Прикмети на 25 квітня: що не можна робити і як не потрапити в бідуВідео

00:50

Удар по Путіну: США можуть запровадити санкції проти Аліни Кабаєвої - WSJ

00:36

Зеленський зустрівся в Києві з Блінкеном і главою Пентагону: перші деталіВідео

00:11

Ракетні удари по Кременчуку: у міста з'явилась ще одна проблема

00:06

Макрон зробив важливу заяву і згадав Україну, після перемоги на виборахВідео

00:03

Під горілку і російську попсу: Мережу підірвала вечірка в Данії біженців з ХарковаВідео

24 квітня, неділя
23:44

Окупанти вивезли завод з Вовчанська до Росії, а на його місці облаштували катівню

23:23

Арестович розповів, чого чекати на фронті найближчими днямиВідео

23:00

Окупантам влаштували рейкову війну: партизани Білорусі зірвали наступ РФ на КиївВідео

22:51

"Київ все ще стоїть": Байден зробив нову заяву про війну Путіна в УкраїніВідео

22:44

Біженці з України зможуть залишитися в Європі надовго - МВФВідео

22:24

Орків "перемололи" разом з технікою: на сході ЗСУ знищили сотню окупантівВідео

21:59

На Великдень окупанти обстріляли Харків, багато загиблих і пораненихВідео

Реклама
21:56

Останній рубіж Маріуполя: морпіхи назвали спосіб деблокади оточеного містаВідео

21:53

Орки готують наступ на Кривий Ріг із Херсонської області - голова ОВА

21:49

"Вийшов в магазин і втратив всю сім'ю": нові подробиці вбивства дитини з мамою в ОдесіВідео

21:34

Дрони-вбивці: польські БПЛА-камікадзе наводять жах на рашистівВідео

21:26

Арестович назвав новий напрямок, де окупанти зосереджують силиВідео

21:25

У Бучі та Ірпені десятки жителів загинули від флешетів, котрі скидали з літаків

21:10

Макрон перемагає на виборах президента Франції: перші дані екзитполуВідео

21:03

Росія хоче засекретити інформацію щодо фінансового стану справ у країні - WSJ

20:59

Громлять авто і проколюють шини: у Криму українські партизани глумляться над Z-рашистамиВідео

20:57

Мер Маріуполя шокував новими даними про втрати мирних жителівВідео

20:35

РПЦ допомагає депортувати і розселяти українців в Росії - ЗМІ

20:33

Буде нова битва за Київ: астролог назвала небезпечний період і гороскоп для УкраїниВідео

20:29

Вибухи і стовпи чорного диму: РФ завдала ракетного удару по ПолтавщиніВідео

20:18

Олександр Скічко і Єлизавета Юрушева стали батьками в день Воскресіння Христового

20:01

Британія не зупиниться, поки Путін не програє - МЗС БританіїВідео

19:57

Тиждень після Великодня 2022: прикмети і що не можна робити в Світлу седмицюВідео

19:51

ЗСУ відбили ворожий штурм на трьох напрямках: окупанти відступили з втратамиВідео

19:35

Обстріл Одеси – або ракети у Росії не високоточні, або вона свідомо цілиться у немовлятПогляд

19:33

Росія утримує полонених українських воїнів у колоніях загального режиму - Денісова

19:27

Путін "поховав" договір про мир після приниження від ЗСУ - Financial TimesВідео

Реклама
19:10

У Херсоні росіяни причепили до танків українські прапори і обстріляли мирні селаВідео

18:56

Армійську "еліту" РФ стерли в порошок: ЗСУ знищили 90% кращих десантників ворога - ГрозєвВідео

18:42

У російській глибинці влаштували тисняву і бійку через халявні пасхальні яйця

18:42

Максим Галкін розпік владу РФ за ракетний обстріл Одеси: "Молитеся про мир, але посилаєте ракети"Відео

18:37

Індульгенція на зґвалтування: командування дозволило оркам звірства в Україні - правозахисницяВідео

18:07

Послання до любителів букви Z, або Чому кров і ганьба – майже неминуча перспектива для РосіїПогляд

17:59

Рашистів ганяє у хвіст і в гриву: навідник САУ "Принцеска" стала зіркою TikTokВідео

17:50

Арестович дав прогноз, коли закінчиться наступ російських окупантів і бої за ДонбасВідео

17:45

Дружина Романа Сасанчина показала в лікарні пораненого в бою з рашистами батька

17:30

Орки розбігалися, як таргани: БТР ЗСУ Буцефал знищив натовп рашистівВідео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти