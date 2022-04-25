Моторошна вода та тварини: лікар розповів, чому ще небезпечно повертатися до Ірпеня

Чому небезпечно поки що повертатися в Ірпінь / Фото Reuters

Лікар з Ірпеня пояснив, чому не варто поки повертатися у звільнені селища в Київській області - населені пункти зіткнулися з новими проблемами - це боєприпаси, тварини зі зміненою поведінкою і погана вода.

У звільненому Ірпені, Бучі та інших населених пунктах люди потроху почали повертатися до життя. Почали ремонтувати комунікації, підвозити продукти, працюють різні служби. Однак проблем там поки що ще дуже багато, пише Zaborona.

Про кількість замінованих ділянок постійно попереджають поліція і влада населених пунктів. І захована розтяжка може бути в будь – якому місці - від кущів до предметів в уцілілих квартирах і будинках.

Збожеволілі тварини

Ще про одну проблему розповів тимчасово виконує обов'язки заступника головного лікаря поліклініки Ірпеня Георгій Сердечний. Він повідомив, що після звільнення міста від окупантів для місцевих жителів стали проблемою тварини.

"Кілька десятків людей на день зверталися в перші дні, і досі звертаються. Бувало прямо біля будинків зграя нападала на жителів", - розповів Сердечний.

Він додав, що вирішити проблему швидко не вийде, так як поліція і місцева влада зараз завантажені іншими завданнями, а для вилову собак потрібно запустити складний бюрократичний процес.

Як пояснив голова правління Української природоохоронної групи Олексій Василюк, тварини агресивні через брак їжі. Тим більше, що багато собак встигли покуштувати людської плоті під час військових дій.

"Собакам нічого їсти, вони конкурують між собою за будь-яку їжу. Ситуація, коли зараз з'явиться багато агресивних до людей бродячих собак, суттєва. Рівень агресії дійсно може бути високий", - зазначив експерт.

У деяких населених пунктах може виникнути проблеми з біженством. Через те, що багато тварин залишилося просто на вулицях. Собаки можуть кидатися на людей не стільки з голоду, скільки від переляку. Вони намагаються захищатися від усього, що є навколо них і можуть навіть кусати один одного й самі себе.

Погана вода

У містечках спостерігається велика проблема з питною водою, і місцеві жителі вже почали хворіти на різні захворювання.

"Багато захворювань зараз викликані неякісною питною водою. В районі її просто немає. А та вода, яку люди з колодязів набирають, її якість навіть візуально помітно: вона жовта, коричнева", - підкреслив Серцевий.

Через потужні вибухи і гул артилерії земля здригалася з такою силою, що з дна колодязів піднімався мул і він й досі не осів. У колодязях часто ховалися люди разом з тваринами. Тому місту потрібно терміново встановити спеціальні фільтри для води з знезаражувальними реагентами.

Скрізь розкидані боєприпаси

"Було близько десятка цивільних, поранених від розриву боєприпасів. Приходили в свої будинки, бачили, що щось лежить, піднімали і вибухали",-додає медик.

Крім того, вже є випадки про підриви автомобілів на узбіччях. А специ повідомляли, що вибухівки, розтяжки, невеликі снаряди можуть бути абсолютно в будь – якому місці - від кущика у дворі до запасів картоплі.

Жителів просять бути дуже уважними, обережними та обачними на тих територіях, де були окупанти.

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