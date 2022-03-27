Окупанти жорстоко розстріляли під Ізюмом цілу сім’ю, серед загиблих – 3-річна дитина

Батьків з маленькою дитиною розстріляли в їхньому автомобілі посеред дороги.
Російські загарбники розстріляли поблизу міста Ізюм автомобіль, у якому їхали чоловік, дружина і їхня 3-річна дитина. Ніхто з них не вижив.
Трагедія сталася у неділю, 27 березня. Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.
Автомобіль HONDA CRV, яким їхала сім’я, знайшли на автошляху між селами Шевелівка і Гусарівка Ізюмського району.
У прокуратурі розпочали досудове розслідування за фактом порушення законів і звичаїв війни, який поєднаний з умисним вбивством.
Раніше повідомлялося, що у Київській області в Бучі російські окупанти розстріляли чоловіка на очах у його 14-річного сина. Поранення отримав і сам підліток.
Крім цього, раніше на Запоріжжі кадирівці спочатку розстріляли, а потім переїхали танком автомобіль Укрпошти, який розвозив людям пенсії. Двоє працівників, які були в авто, загинули.
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