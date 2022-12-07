П'яні розбірки закінчилися бійнею: окупант РФ з автомата розстріляв товаришів по службі

Кулі влучили у п'яного військовослужбовця РФ. Йому прострелили живіт, він загинув.

Російський сержант з автомата вбив товариша по службі в ході п'яних розборок / zonawar.ru

В одному з польових таборів російських окупантів в Україні військовий РФ в ході п'яної сварки відкрив вогонь з автомата, застреливши свого товариша по службі.

13 червня 2022 року стався конфлікт між п'яним військовослужбовцем та іншими солдатами. Сержант Монгуш вирішив навести порядок і почав стріляти в повітря з автомата, зарядженого бойовими патронами. Про це йдеться в матеріалах Абаканського гарнізонного військового суду РФ.

Відзначається, що на сержанта зі спини накинувся інший російський військовослужбовець і обхопив його ззаду за передпліччя.

"При цьому Монгуш, не випускаючи автомат з рук, мимоволі направив його стволом у бік потерпілого, зробивши тут же не менше трьох автоматичних неприцільних пострілів", — розповіли в суді.

Постріли влучили саме у п'яного військовослужбовця. Йому прострелили живіт, він загинув.

По завершенні судового розгляду суд засудив Монгуша до двох років колонії-поселення.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що з території Херсонської області у окупований РФ Крим прорвалася озброєна банда російських військових-дезертирів.

Про групу з 13 втекли російських військових розповіла глава Фонду "Русь сидящая" Ольга Романова.

Вона також показала орієнтування на членів банди військових РФ. Згідно з орієнтуванням, військовослужбовці самовільно покинули Херсонську область і перебувають на території Криму.

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