Путіну загрожує палацовий переворот: експерт назвав терміни розв'язки ситуації навколо України

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Протистояння між США і РФ на тлі зростання напруженості на кордонах України може тривати до кінця березня, заявив військовий експерт Олег Жданов.

Як пише він у матеріалі на Главреді, сторони продовжують нагнітати напруженість.

Експерт вважає, що РФ не зможе довго тримати війська на полігоні, особливо в холодну пору року - людей треба обігрівати, годувати, техніка в'язне в багнюці: "А США потрібно підтримувати градус напруги хоча б на тому рівні, який є зараз".

"Зараз діалог щодо обміну думками триває. І більше місяця це навряд чи триватиме, бо ні війська, ні країни не витримають. Адже возити таку кількість військ з одного кінця країни в інший - це не три копійки, не кажучи вже про те, що в ситуаціях, коли немає бойового застосування, війська деморалізуються", - говорить він.

Військовий експерт пояснив, що варіантів залишається два - або сторони підуть в глибокий переговорний процес, який може затягнутися на місяці, або можуть відбутися кардинальні зміни в самій РФ, зокрема - зміна правлячої політичної еліти.

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Жданов додав, що внутрішня боротьба еліт в РФ може вилитися в "тихий палацовий переворот".

Раніше в Міністерстві оборони Великобританії опублікували карту ймовірного вторгнення Росії в Україну.

На думку британських розвідників, росіяни можуть атакувати Київ і замкнути кільце біля Дніпра.

Згідно з опублікованою схемою, Харків може виявитися окупований російськими частинами.

Оприлюднена карта не виключає удару з території Білорусі.

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