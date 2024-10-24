Путін потирає руки: експерт прокоментував ймовірний новий наступ РФ на важливе місто

Ворог маневрує на цьому театрі військових дій.

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​ Експерт прокоментував наступ РФ на Запорізькому напрямку / Колаж: Главред, скріншот, фото 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада

Окупанти з РФ можуть поставити собі за ціль відновити наступальні дії на Запорізькому напрямку. Однак, поки що про підготовку так званого ударного кулака для масштабного наступу на Запоріжжя не йдеться.

Деталями поділився речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук в ефірі телеканалу FREEДОМ.

"Ворог маневрує на цьому театрі військових дій. Але найбільше бойових зіткнень відбувається на адміністративному кордоні Донецької та Запорізької областей. Це так званий Времівський плацдарм", - розповів він.

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Хто такий Сергій Братчук? Братчук Сергій Борисович - речник голови Одеської обласної військадміністрації. До повномасштабного вторгнення служив іподияконом у церкві та був речником Одеської єпархії Православної церкви України. З 2017 року, як заначає у себе в соцмережах був добровольцем у 8-му окрему батальйоні УДА Аратта. У 2018 році став пресофіцером у складі батальйону, пише Рух ЧЕСНО.

Як пояснює Братчук, поки що немає такої інтенсивності дій окупантів, як раніше, в районі Роботиного Запорізької області.

"Що стосується формування ударних кулаків, то вони формуються більше у свідомості росіян за допомогою інформаційних вкидів, зокрема через певні російські медіа, які розкручують і нагнітають цю ситуацію", - наголосив військовий.

Водночас ЗСУ "тримають руку на пульсі" та спостерігають за ситуацією на Запорізькому напрямку та готові відбивати ворожі штурми.

"Ми розуміємо, що промацування української оборони на цьому напрямку, звісно, є і, можливо, й далі буде. Але поки що про широкомасштабний наступ не йдеться", - заявив Сергій Братчук.

Ситуація на фронті - що відомо

Як зазначили аналітики американського Інституту вивчення війни, ЗСУ просунулися до головного українського плацдарму. Водночас штурмові групи ворога атакують українські позиції у Донецькій та Луганській областях.

Своєю чергою Путін віддав окупантам наказ дійти до важливої точки. Як пояснив заступник командира батальйону ударних безпілотних авіакомплексів "Ахіллес" 92-ї окремої штурмової бригади Збройних сил України (ЗСУ) Олесь Маляревич, вороги підтягують резерви і проводять штурми цілодобово на Куп’янському напрямку.

Окрім цього, полковник ЗСУ розповів деталі розгрому РФ на Курщині. Воїни ліквідували бійців 155 бригади морської піхоти РФ, які брали участь у показових стратах військових Сил оборони України.

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