УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Зустріч двох диктаторів: про що говорили Кім Чен Ин та Путін і як це вплине на війну

Яна Ставська
13 вересня 2023, 19:42 оновлено 13 вересня, 20:32
101
Російсько-українська війна виснажує не тільки українські запаси зброї, а й російські. Однак, на відміну від РФ, Київ має "донорів", які здатні забезпечити ЗСУ усім необхідним без зайвих розмов. Тоді як ізольованій країні-агресорці доводиться шукати "друзів" у вкрай вузькому колі автократій.
Зустріч двох диктаторів: про що говорили Кім Чен Ин та Путін і як це вплине на війну
Кім Чен Ин зустрівся з Путіним в Росії / Колаж Главреда. Фото: North Korea's Korean Central News, Міноборони РФ, скріншот відео

Ізольованому російському диктатору Володимиру Путіну сьогодні залишається хіба що приймати таких же маргіналів у себе вдома (пам'ятаємо, що навіть на саміт G20 Москва відправила главу МЗС Сергія Лаврова). З північнокорейським "лідером" Кім Чен Ином Кремль "на зв'язку" з перших днів повномасштабного вторгнення. Той же не приховував симпатій щодо агресії росіян і навіть намагався наслідувати її у міжнародній політиці.

З одного боку, "колаборація" двох терористичних держав, які врешті знайшли спільну мову в антизахідній риториці та погрозах сусіднім країнам, вже нікого не дивує. Зрештою, так було й з поглибленням співпраці росіян з Іраном, "плодом" якої стали поставки дронів-камікадзе "Shahed". З іншого боку, викликає питання сама поїздка Кім Чен Ина у Владивосток і таке "публічне" висвітлення того, що, за логікою країни, яка веде агресивну війну, мало би ухвалюватися "за зачиненими дверима". Втім, атмосферу "недомовленостей" і "таємниці" російська влада все ж зберегла.

відео дня

КНДР давно допомагає режиму Путіна

Було лише питанням часу вихід співпраці КНДР і Росії у публічну площину. Адже ще у листопаді США повідомляли, що Пхеньян забезпечував російських окупантів артснарядами.

Тоді ж зі ЗМІ стало відомо, що у КНДР почали шити зимову форму для російських військових. Цим, за словами джерел Radio Free Asia, займалася низка фабрик. Матеріали для них постачала Росія.

При цьому КНДР намагалась приховати реальне місце призначення поставок зброї та створити враження, що вона призначається для країн Близького Сходу чи Північної Африки.

На тлі приїзду Кім Чен Ина в США 12 вересня США зробили заяву, попередивши Пхеньян про нові санкції у разі чергової передачі зброї для Москви.

Про що говорили Путін та Кім Чен Ин

Кім Чен Ин, як належить справжньому диктатору, з'явився у Владивостоці ефектно - у бронепоїзді, під супровід російських "ряжених" офіцерів. "Шановному товаришу" навіть постелили червону доріжку та встановили дерев'яні сходи. Як то кажуть - "диявол у деталях".

Дивіться, як Кім Чен Ина зустрічали в Росії:

Зустріч двох диктаторів: про що говорили Кім Чен Ин та Путін і як це вплине на війну
/ Скриншот

Вже наступного дня, під час зустрічі з Путіним, Кім Чен Ин зробив різку заяву про Україну, цим остаточно означивши свою політичну й військову підтримку Росії. У ній північнокорейський диктатор також побажав окупантам "перемоги".

Натомість російський президент Володимир Путін, обговорюючи результати переговорів, заявив, що "побачив перспективи військо-технічного співробітництва з КНДР". Однак, що очевидно, розповідав про все "обтічно".

"Відбувся дуже відвертий обмін думками про ситуацію у регіоні, за двосторонніми відносинами... Лідер КНДР проявляє великий інтерес до ракетної техніки. Вони і космос намагаються розвивати. У нас компетенції хороші. Покажемо новий космодром", - цитує Путіна російське агентство "Интерфакс".

Своєю чергою, речник Путіна Дмитро Пєсков додав, що північні корейці "серйозно зацікавлені у реанімуванні співробітництва" з Росією.

Крім чотиригодинної зустрічі на космодромі "Восточний", обидва диктатори також мали розмову "тет-а-тет".

Яку зброю КНДР може передати Росії і як Москва збирається "платити"

Як писав Financial Times, йдеться про поставки не тільки артснарядів, а й балістичних ракет малого радіусу дії. Агентство Reuters зауважувало з посиланням на дані Білого дому, що РФ хоче закупити у Північної Кореї "буквально мільйони" снарядів і ракет.

Стверджувалося, що Пхеньян має великий запас боєприпасів, сумісних зі зброєю радянських часів. Натомість РФ пообіцяла "відплатити" нафтою, зерном, іншою військовою технікою і "твердою" валютою.

Однак боєприпаси з КНДР викликають підозри після обстрілу КНДР острова Енпхен, коли північнокорейська армія випустила близько 170 снарядів. Згідно зі звітом Вашингтонського проекту 38 North, понад половина цих снарядів впала у воду навколо острова, а близько 20% з них не вибухнули.

Як зброя Північної Кореї вплине на хід війни в Україні

В Україні щодо можливих збільшень поставок зброї Північної Кореї для Росії реагують, в цілому, стримано. Зокрема, представник ГУР Андрій Юсовзауважив, що "катастрофи з цього робити не варто". Хоча і визнав, що для фронту це "погані новини".

Північнокорейська зброя, за словами Юсова, допоможе загарбникам протриматися в обороні ще якийсь час.

"Такі запити з боку Росії існують. Будь-яка поставка для агресора озброєння з боку - це погані новини для передової і лінії фронту. Говорити, що це кардинально змінить ситуацію на лінії фронту? Ні, це не можна говорити. Чи допоможе окупантам це продовжити оборонні операції? Так, безумовно", - висловився представник ГУР.

Андрій Юсов також припускає, що рішення КНДР щодо Росії може підштовхнути Захід посилити допомогу ЗСУ.

Цієї ж думки і представник Республіканської партії США Борис Пінкус. Втім, американець уточнює, що йдеться насамперед про схвалення американським президентом Джо Байденом передачі Україні ATACMS, що гальмувалося Вашингтоном через страх "ескалації" війни.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.
війна в Україні новини КНДР Кім Чен Ин Володимир Путін
Реклама

Головне за день

Рубка провалилася, вогонь розплавив Мінськ: нові деталі знищення ВДК РФ

Рубка провалилася, вогонь розплавив Мінськ: нові деталі знищення ВДК РФ

20:00 Україна
Зустріч двох диктаторів: про що говорили Кім Чен Ин та Путін і як це вплине на війну

Зустріч двох диктаторів: про що говорили Кім Чен Ин та Путін і як це вплине на війну

19:42 Україна
Такого ще не було: ЗСУ вперше вдарили по підводному човну РФ - подробиці від Sky News

Такого ще не було: ЗСУ вперше вдарили по підводному човну РФ - подробиці від Sky News

19:24 Україна
Всі головні новини

Останні новини

20:00

Рубка провалилася, вогонь розплавив Мінськ: нові деталі знищення ВДК РФ

19:44

"Він недостатньо безтурботний": Шон Пенн люто розповів, як Зеленського не пустили виступити на "Оскарі"

19:24

Такого ще не було: ЗСУ вперше вдарили по підводному човну РФ - подробиці від Sky News

19:21

У покійного чоловіка Тіни Кароль є позашлюбний син - ЗМІВідео

19:19

ЗСУ просуваються до Донецького аеропорту: Гетьман відповів, чим допоможе звільнення ОпитногоВідео

Зустріч двох диктаторів: про що говорили Кім Чен Ин та Путін і як це вплине на війнуЗустріч двох диктаторів: про що говорили Кім Чен Ин та Путін і як це вплине на війну
19:12

Що хоче Путін отримати від Північної КореїПогляд

19:10

Ознаки отруєння грибами: такі прості і зрозумілі знання врятують здоров'я

19:06

Щастя за гроші не купиш: психолог Карпачов "розніс" всім відому фразу

18:54

Катер "Тунець" пішов на дно: у Чорному морі ЗСУ знищили ще одне судно РФ

Реклама
18:15

Очільник Нацагентства з акредитації Костюк вирішив "покарати" бізнес за кримінальну справу проти нього - ЗМІ

18:11

Юрій Горбунов скаржиться на "складний характер" Каті Осадчої

17:57

20 БМП Marder, танки і снаряди: Німеччина відправила партію військової допомоги

17:50

2 найсильніші молитви за здоров'я: до кого звертатися з проханням про зцілення

17:46

"Демілітаризація ЧФ": в ОП назвали мету ударів по кораблях РФ у Севастополі

17:44

Чому макдональдс такий смачний: Холоденко розповіла психологічний секрет

17:25

Полетіла головою вперед: з Анною Трінчер трапився конфуз на концерті

17:00

Серйозна небезпека для чотирилапого: яку воду краще наливати коту

16:59

"РФ застосовує свою тактику": на Куп'янському напрямку припинились бої

16:54

ППО РФ "викололи очі": чим і як вдарили по кораблях окупантів у Севастополі

16:44

У Раді зареєстровано законопроект, яким вилучають "військовий" ПДФО у громад: АМУ вимагає зустрічі з президентом актуально

Реклама
16:33

РФ змінила тактику ударів дронами: у ЗСУ назвали пріоритетні цілі окупантів

16:27

Лікар нарешті розв'язав суперечку про те, чи приймати душ вранці або ввечері

16:19

Росія в обхід санкцій виробляє вдвічі більше ракет, ніж до 2022 року - NYT

16:12

Чи вплине зброя КНДР у руках окупантів на хід війни: у ГУР відповілиВідео

16:09

Ігар Тишкевич. Наслідки ракетної атаки на СевастопольВідеоблоги

16:08

4 заборони вбережуть від неприємностей 15 вересня: прикмети дня

16:05

З вогнем у серці - разом до перемоги: українській бренд коньяку "Довбуш Карпатський" підтримує воїнів ЗСУ реклама

16:04

"Путін просто збожеволів": Вайкуле пояснила, чому диктатор зважився напасти на Україну

15:50

Удари РФ по портах України: у Румунії знайшли нові уламки збитого дрона

15:48

Кличко та відомі активісти створили комісію по відбору голови антикорупційного департаменту КМДА

15:17

Україну заливатиме дощами: синоптик назвала дати похолодання

15:13

Зустріч Кім Чен Ина і Путіна "допоможе" Україні отримати ATACMS - республіканецьВідео

15:12

Чому шкідливо запивати їжу: як невинна звичка шкодить здоров'ю

15:12

Дівчина постійно наносить йод на голову: що відбувається з її волоссям

15:08

"Перший у списку": Буданов вступає в аспірантуру "Острозької академії"

15:08

Діти диктатора Кім Чен Ина: як вони виглядають і що про них відомоВідео

15:04

Взявся за Піпу: Арестович написав у ДБР заяву на нардепку, яка у Львові скандалила через цоя

14:50

Вибух розніс рубку, багато "200-х": у Мережі розкрили деталі удару по ВДК Мінськ

14:39

Як можна використовувати прокисле молоко: смачні і швидкі рецепти

14:34

Зірка "Голос.Діти" та дівчина, яка живе біля лінії фронту: подробиці 2 випуску Голосу країни-13

Реклама
14:32

Яскрава Мішина обрадувала шанувальників свіжим фото

14:19

Чому в Єгипті будинки без дахів: дивовижне і дивне видовище

14:13

Принц Гаррі став перед українцем на коліна

13:53

Літак Вєрки Сердючки потрапив у небезпечну ситуацію

13:45

Назвав Україну "зборищем зла": Кім Чен Ин зробив першу заяву після зустрічі з ПутінимВідео

13:30

Захарова епічно зганьбилася безглуздими погрозами Україні за удари по Кримському мосту

13:18

Відома українська акторка планує вступити до ЗСУ та піти на фронт

13:13

Коштує копійки, користь - безцінна: чи можна постійно митися дігтярним милом

13:13

Що називають вінегретом - це зовсім не салат: Клопотенко здивував відповіддю

12:59

Чому "Вітаю!" – це не лише привітання зі святом: Авраменко вказав на цікаву деталь

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валют
Лайфхаки
Сад та городУсе про салоПрибиранняПранняКімнатні рослини
Гороскоп
Гороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіакуГороскоп на завтраГороскоп таро
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброяДеокупація КримуБитва за БахмутРозпад Росії
Персони
Олексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир ЗеленськийВолодимир Путін новини
Мода та краса
Модні помилкиЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМода 2023
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кум
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти