Зустріч двох диктаторів: про що говорили Кім Чен Ин та Путін і як це вплине на війну

Російсько-українська війна виснажує не тільки українські запаси зброї, а й російські. Однак, на відміну від РФ, Київ має "донорів", які здатні забезпечити ЗСУ усім необхідним без зайвих розмов. Тоді як ізольованій країні-агресорці доводиться шукати "друзів" у вкрай вузькому колі автократій.

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Кім Чен Ин зустрівся з Путіним в Росії / Колаж Главреда. Фото: North Korea's Korean Central News, Міноборони РФ, скріншот відео

Ізольованому російському диктатору Володимиру Путіну сьогодні залишається хіба що приймати таких же маргіналів у себе вдома (пам'ятаємо, що навіть на саміт G20 Москва відправила главу МЗС Сергія Лаврова). З північнокорейським "лідером" Кім Чен Ином Кремль "на зв'язку" з перших днів повномасштабного вторгнення. Той же не приховував симпатій щодо агресії росіян і навіть намагався наслідувати її у міжнародній політиці.

З одного боку, "колаборація" двох терористичних держав, які врешті знайшли спільну мову в антизахідній риториці та погрозах сусіднім країнам, вже нікого не дивує. Зрештою, так було й з поглибленням співпраці росіян з Іраном, "плодом" якої стали поставки дронів-камікадзе "Shahed". З іншого боку, викликає питання сама поїздка Кім Чен Ина у Владивосток і таке "публічне" висвітлення того, що, за логікою країни, яка веде агресивну війну, мало би ухвалюватися "за зачиненими дверима". Втім, атмосферу "недомовленостей" і "таємниці" російська влада все ж зберегла.

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КНДР давно допомагає режиму Путіна

Було лише питанням часу вихід співпраці КНДР і Росії у публічну площину. Адже ще у листопаді США повідомляли, що Пхеньян забезпечував російських окупантів артснарядами.

Тоді ж зі ЗМІ стало відомо, що у КНДР почали шити зимову форму для російських військових. Цим, за словами джерел Radio Free Asia, займалася низка фабрик. Матеріали для них постачала Росія.

При цьому КНДР намагалась приховати реальне місце призначення поставок зброї та створити враження, що вона призначається для країн Близького Сходу чи Північної Африки.

На тлі приїзду Кім Чен Ина в США 12 вересня США зробили заяву, попередивши Пхеньян про нові санкції у разі чергової передачі зброї для Москви.

Про що говорили Путін та Кім Чен Ин

Кім Чен Ин, як належить справжньому диктатору, з'явився у Владивостоці ефектно - у бронепоїзді, під супровід російських "ряжених" офіцерів. "Шановному товаришу" навіть постелили червону доріжку та встановили дерев'яні сходи. Як то кажуть - "диявол у деталях".

Дивіться, як Кім Чен Ина зустрічали в Росії:

/ Скриншот

Вже наступного дня, під час зустрічі з Путіним, Кім Чен Ин зробив різку заяву про Україну, цим остаточно означивши свою політичну й військову підтримку Росії. У ній північнокорейський диктатор також побажав окупантам "перемоги".

Натомість російський президент Володимир Путін, обговорюючи результати переговорів, заявив, що "побачив перспективи військо-технічного співробітництва з КНДР". Однак, що очевидно, розповідав про все "обтічно".

"Відбувся дуже відвертий обмін думками про ситуацію у регіоні, за двосторонніми відносинами... Лідер КНДР проявляє великий інтерес до ракетної техніки. Вони і космос намагаються розвивати. У нас компетенції хороші. Покажемо новий космодром", - цитує Путіна російське агентство "Интерфакс".

Своєю чергою, речник Путіна Дмитро Пєсков додав, що північні корейці "серйозно зацікавлені у реанімуванні співробітництва" з Росією.

Крім чотиригодинної зустрічі на космодромі "Восточний", обидва диктатори також мали розмову "тет-а-тет".

Яку зброю КНДР може передати Росії і як Москва збирається "платити"

Як писав Financial Times, йдеться про поставки не тільки артснарядів, а й балістичних ракет малого радіусу дії. Агентство Reuters зауважувало з посиланням на дані Білого дому, що РФ хоче закупити у Північної Кореї "буквально мільйони" снарядів і ракет.

Стверджувалося, що Пхеньян має великий запас боєприпасів, сумісних зі зброєю радянських часів. Натомість РФ пообіцяла "відплатити" нафтою, зерном, іншою військовою технікою і "твердою" валютою.

Однак боєприпаси з КНДР викликають підозри після обстрілу КНДР острова Енпхен, коли північнокорейська армія випустила близько 170 снарядів. Згідно зі звітом Вашингтонського проекту 38 North, понад половина цих снарядів впала у воду навколо острова, а близько 20% з них не вибухнули.

Як зброя Північної Кореї вплине на хід війни в Україні

В Україні щодо можливих збільшень поставок зброї Північної Кореї для Росії реагують, в цілому, стримано. Зокрема, представник ГУР Андрій Юсовзауважив, що "катастрофи з цього робити не варто". Хоча і визнав, що для фронту це "погані новини".

Північнокорейська зброя, за словами Юсова, допоможе загарбникам протриматися в обороні ще якийсь час.

"Такі запити з боку Росії існують. Будь-яка поставка для агресора озброєння з боку - це погані новини для передової і лінії фронту. Говорити, що це кардинально змінить ситуацію на лінії фронту? Ні, це не можна говорити. Чи допоможе окупантам це продовжити оборонні операції? Так, безумовно", - висловився представник ГУР.

Андрій Юсов також припускає, що рішення КНДР щодо Росії може підштовхнути Захід посилити допомогу ЗСУ.

Цієї ж думки і представник Республіканської партії США Борис Пінкус. Втім, американець уточнює, що йдеться насамперед про схвалення американським президентом Джо Байденом передачі Україні ATACMS, що гальмувалося Вашингтоном через страх "ескалації" війни.

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