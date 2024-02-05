Путін націлився на Харків: експерт оцінив загрозу наступу на місто

Аналітик зазначає, що заяви російського диктатора Володимира Путіна про "російське місто" Харків спрямовані виключно на внутрішню аудиторію.

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Експерт оцінив загрозу наступу росіян на Харків / Колаж Главред, фото: скріншот із відео, Міноборони РФ

Російські окупанти продовжують зводити систему укріплень в Бєлгородській та Курській областях Росії. Водночас, російське віськово-політичне керівництво продовжує погрожувати Україні новим наступом на області, що межують із Росією. Про це в інтерв'ю Главреду розповів співголова громадської ініціативи "Права справа" Дмитро Снєгирьов.

За словами експерта, росіяни починають відчувати на собі всі наслідки війни в України так, як бойові дії частково перейшли на територію Росії.

"Поняття "внутрішньо переміщені особи" вже є і в Російській Федерації. Зокрема, станом на січень 2024 року з прифронтових територій їх було вивезено близько 60 тисяч. Це - серйозний показник, адже наявність такої кількості біженців - це демотивуючий фактор усередині самої Російської Федерації", - вказує він.

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Крім того, Дмитро Снєгирьов аналізуючи інформацію американського Інституту вивчення війни та видання The Telegraph вказує на те, що росіяни не мають достатньо сил для нового прориву до Харкова.

"Оперативні резерви угруповання "Бєлгород" налічують до 12 тисяч особового складу, і цього недостатньо для проведення широкомасштабних наступальних операцій на Харківському напрямку. Тому говорити про можливість безпосередньо прориву на Харків, коли не виконані перші пункти "СВО", а саме встановлення повного контролю над Донецькою та Луганською областями - це видавати бажане за дійсне", - робить висновок експерт.

Він також наголошує на тому, що заяви Путіна про Харків як "російське місто" розраховані виключно на внутрішнього споживача Російської Федерації.

"Йому треба продати якісь войовничі меседжі, тим паче, що в самій РФ уже створюється ситуація соціального напруження, яка пов'язана саме з успішними ударами ЗСУ по об'єктах військової інфраструктури в Бєлгородській області та інших прикордонних областях. Тому це треба розглядати як елемент і заспокоєння, і підвищення ставок у подальших кроках щодо України", - резюмував співголова громадської ініціативи "Права справа" Дмитро Снєгирьов.

Хто такий Дмитро Снєгирьов Дмитро Снєгирьов (11 жовтня 1971, Луганськ) – експерт з військових питань, блогер. Історик та юрист. Співголова громадської ініціативи "Права справа".

Наступ росіян на сході

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, командувач Сухопутними військами Олександр Сирський відвідав Куп'янський район і повідомив, що ситуація під Куп'янськом залишається складною, оскільки росіяни постійно атакують позиції ЗСУ.

За оцінками аналітиків Інституту вивчення війни, росіяни захопили село на Харківщині і досягли успіху в районі Куп'янська. Згідно з оцінками американських аналітиків, окупанти взяли населений пункт Крохмальне. Також вони припустили, що загарбники можуть продовжити просуватися на лінії Сватове-Куп'янськ-Кремінна.

У ЗСУ підтвердили відступ з села Крохмальне. Представник військ Володимир Фітьо заявив, що окупанти знищили позиції в населеному пункті, тому було прийнято рішення відвести війська.

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