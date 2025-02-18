"Пряме влучання": росіяни КАБом рознесли центр Золочева під Харковом

Бомба окупантів знищила дуже багато інфраструктури та житлових будинків.

https://glavred.net/ukraine/pryamoe-popadanie-rossiyane-kabom-raznesli-centr-zolocheva-pod-harkovom-10640492.html Посилання скопійоване

Росіяни КАБом рознесли центр Золочева / колаж: Главред, фото: t.me/prokuratura_kharkiv

Коротко:

КАБ зруйнував низку адміністративних будівель

Удар Росія завдала близько п'ятої ранку

Уранці у вівторок, 18 лютого, російські військові скинули кориговану авіабомбу на Золочів Харківської області. Про це повідомила обласна прокуратура.

Окупанти влучили по центру населеного пункту, за останніми даними, люди не постраждали.

відео дня

КАБ зруйнував низку адміністративних будівель, розповіли правоохоронці.

Правоохоронці опублікували фото масштабних наслідків прильоту.

За словами начальника Золочівської селищної військової адміністрації Віктора Коваленка, удар Росія завдала близько п'ятої ранку. Бомба окупантів знищила дуже багато інфраструктури та житлових будинків.

"Прямим влучанням повністю зруйновано будівлю управління соціального захисту, частково пошкоджено будівлю селищної ради, поліції, прокуратури, суду, будинку культури, бібліотеки, дитячого садочка, музичної школи, два багатоквартирні будинки, приватний будинок, п'ять магазинів, кафе та енергомережі. Ударом понівечена алея загиблим Героям", - розповів він "Суспільному".

Ситуація на фронті - що відомо

Як повідомляв Главред із посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW), Росія вимагає нових територіальних поступок від України. За словами окупантів, Україна "безповоротно втратила" окуповані території і має поступитися ще частиною своїх регіонів.

Водночас ЗСУ мають деякі успіхи на фронті. Нещодавно захисники розгромили ворожу піхоту на Покровському напрямку. Артилерія та оператори БпЛА завдали ударів ще на підходах до наших позицій.

Також у ЗСУ розповіли про проблеми ворога на фронті. Ворог активно скаржиться на домінування в повітрі українських FPV-дронів, а також на помилки власних командирів та їхнє некоректне використання ресурсу.

Більше важливих новин:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред