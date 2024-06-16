Триває другий день Саміту миру у Швейцарії: головне

12:06

Шольц відповів, чи обговорювали "мирний план Путіна"

Країни-учасниці Глобального саміту миру у Швейцарії не обговорювали так званий "мирний план Путіна". Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц, передає The Guardian.

За словами канцлера, країни G7 розуміють, що пропозиції російського диктатора Володимира Путіна "не є серйозними".

Шольц зазначив, що пропозиції російського президента, які включають відмову України від чотирьох областей, припинення бойових дій та відмову від прагнення до членства в НАТО, були спрямовані лише на відволікання уваги від конференції.