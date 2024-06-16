Триває другий день Саміту миру у Швейцарії: головне

У Швейцарії триває другий день організованого Україною Саміту миру. У заході взяла участь 101 країна світу.
За підсумками Саміту сторони ввечері, 16 червня, оголосять фінальну декларацію. Пропозиції потім передадуть країні-агресорці.
Зустріч стосується обговорення продовольчої, гуманітарної та ядерної безпеки. З-поміж іншого, країни-учасниці також обговорять повернення Росією полонених українців.
Шольц відповів, чи обговорювали "мирний план Путіна"
Країни-учасниці Глобального саміту миру у Швейцарії не обговорювали так званий "мирний план Путіна". Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц, передає The Guardian.
За словами канцлера, країни G7 розуміють, що пропозиції російського диктатора Володимира Путіна "не є серйозними".
Шольц зазначив, що пропозиції російського президента, які включають відмову України від чотирьох областей, припинення бойових дій та відмову від прагнення до членства в НАТО, були спрямовані лише на відволікання уваги від конференції.
"Такі країни, як Туреччина, Саудівська Аравія та Кенія, відзначили відсутність Росії як перешкоду. Кремль заявив у суботу, що Захід неконструктивно відреагував на пропозиції Путіна щодо нової архітектури безпеки і мирних переговорів з Україною", - зазначають журналісти.
Журналісти Reuters ознайомилися з проектом фінального варіанта декларації Саміту миру
У документі буде особливо наголошуватися на провині Росії в розв'язанні повномасштабної війни.
У Reuters підкреслили, що в попередній версії тексту замість слова "війна" вживалося "агресія". Крім того, учасники Саміту вказують на необхідність поважати територіальну цілісність України.
Також у документі міститься заклик до Кремля повернути офіційному Києву контроль над Запорізькою АЕС і тимчасово окупованими морськими портами України.
За даними Офісу президента України, серед учасників є "чітка позиція" щодо комюніке, до нього зможуть долучитися всі охочі країни та організації.
Зеленський зустрівся з Харріс на полях Саміту миру
Президент Володимир Зеленський подякував адміністрації Джо Байдена і США за укладену раніше безпекову угоду під час зустрічі на полях Глобального саміту миру в Швейцарії з віцепрезиденткою США Камалою Гарріс.
"Сьогодні ми вже можемо сказати, що наші команди почали її втілювати", - сказав глава держави, додавши, що йдеться про зміцнення безпеки України, всієї Європи, "а значить, і Америки".
Він також висловив подяку Конгресу США за ухвалення фінансування, яке дало змогу розблокувати військову допомогу Україні.
Підтримка України та українського народу є стратегічним інтересом для США, а не благодійністю, зазначає віцепрезидентка США Камала Гарріс.
"Підтримка президента Байдена непохитна. Це не благодійність із нашого боку. Народ України та його майбутнє - наш стратегічний інтерес, це наш інтерес, щоб міжнародні норми, як-от територіальна цілісність і незалежність, були дотримані", - сказала Гарріс.
Шольц заговорив про закінчення війни та назвав умову переговорів із Путіним
Наступний Саміт миру має пройти за участю Росії, де буде ухвалено рішення про закінчення повномасштабної війни, заявив канцлер ФРН Олаф Шольц.
Як підкреслив він в інтерв'ю ZDF, у Швейцарії потрібно створити основу для обговорення миру поза темами, які обговорюватимуть на саміті.
Шольц повідомив, що головними темами у Швейцарії будуть питання повернення викрадених дітей, захист атомних електростанцій і запобігання використанню ядерної зброї.
"Але головне питання, звісно, полягає в тому, як можна досягти чесного і справедливого миру. Зрештою має відбутися конференція і мирні переговори, які також працюватимуть на користь України", - зазначив канцлер Німеччини.
"Частина миротворчого процесу": Зеленський спрогнозував результати Саміту
На Саміті миру у Швейцарії представлено 101 державу світу, включно з міжнародними організаціями, заявив президент України Володимир Зеленський.
"Сьогодні - день нашого спільного успіху. Дійсно нам усім разом вдалося дати шанс дипломатії", - сказав він під час спільного брифінгу з президентом Швейцарії.
Як він наголосив, Україна ніколи не хотіла цієї війни. "Це - злочинна і абсолютно неспровокована агресія Росії, і єдиний, хто її хотів, - це Путін".
"Але в будь-якому разі - мир сильніший", - зазначив Зеленський.
Саме тому, за його словами, народилася Формула миру. "Формула єднання світової більшості заради миру, заради цілковитої дієвості цілей і принципів Статуту ООН, міжнародного права, а, отже, і глобальної безпеки. Це те, що близьке кожній нації світу", - заявив він.
"Саме тому вдалося об'єднати тут у Швейцарії 101 країну і міжнародну організацію. На сьогодні така кількість зареєструвалася тут - на першому Саміті миру", - заявив Зеленський.
Єрмак відреагував на провокацію Путіна напередодні Саміту
Заяви диктатора Володимира Путіна напередодні Саміту миру не вплинуть на його порядок денний, заявив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.
"Вони (слова Путіна - ред.) точно не поміняють адженду, вони точно не вплинули на рішення великої кількості країн бути тут і говорити про мир", - сказав він в ефірі Каналу 24.
Список учасників Саміту миру 2024
Повний список країн та організацій, які беруть участь у Саміті. Більшість країн буде представлено на рівні першої особи.
Зеленський вже прибув на Саміт
⚡️??Zelensky has already arrived in ??Switzerland for the Peace Summit.— ??Ukrainian Front (@front_ukrainian) June 14, 2024
About 100 countries of the world will take part in it tomorrow. pic.twitter.com/TtqlSjzFQO
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