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Проблеми приховувати все важче: в Мережі вказали на дивний конфуз з Путіним

31 липня 2022, 19:54

Господар Кремля виявився нездатен в потрібний момент підняти праву руку.

Путина
Володимир Путін / скріншот

Під час робочої поїздки у північно-західний федеральний округ, Володимир Путін дав привід для нових чуток про стан свого здоров'я.

Господар Кремля виявився нездатен в потрібний момент підняти праву руку. Відповідне відео поширили кремлівські пропагандисти.

Коли Путіну бадьоро рапортували про проблеми з військовою інфраструктурою, на нього буквально накинулися комарі. Причому комара на правому вусі Путін чомусь вирішив хлопнути лівою рукою.

При цьому кремлівські пропагандисти піднесли це як досягнення диктатора, який вбиває комарів "однією лівою".

На це звернув увагу відомий російський політолог Валерій Соловей. Крім того, він підкреслив, що права рука диктатора чомусь "не працює".

"Подвиг президента. Кремлівський пул любовно фіксує увагу на здатності Путіна вбити комара. Правда, чомусь лівою рукою на правій щоці. Страшно навіть уявити про які фізіологічні його досягнення нам ще розкажуть", - додав Соловей.

Нагадаємо, раніше військовий експерт Олег Жданов заявив про те, що президент РФ Володимир Путін живе в очікуванні великої перемоги Росії над Україною, після якої він сподівається проводити переговори і диктувати умови припинення вогню.

Путін прекрасно розуміє, що у Росії війська, по суті, більше немає, і йому потрібен буде перепочинок, щоб зібрати нову армію.

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